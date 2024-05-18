Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İhlas Vakfı selzede Afganlara derman

İhlas Vakfı selzede Afganlara derman

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İhlas Vakfı selzede Afganlara derman
Afganistan, İhlas Vakfı, Sel Felaketi, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı, sellerde 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Afganistan’ın imdadına koştu.

İhlas Vakfı, Afganistan’da yıkılan binden fazla evde 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağmurların sebep olduğu ani sellerden sonra felaketin mağdurlarına Türkiye’ deki hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Sellerden sonra Bağlan vilayeti, Bağlani Cedid ilçesi yetkilileri, İhlas Vakfı Afganistan Temsilciliğine ulaşarak yardım çağrısında bulundu.

İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın yardım çağrısı karşısında, Afganistan Temsilciliğindeki görevlileri harekete geçirerek, sel felaketinin yaşandığı Bağlan vilayetine yardım yapılması talimatı verdi. Bölgeye ulaşan İhlas Vakfı yetkilileri durum tespiti yaptılar. Akabinde acil ihtiyaç listesi çıkararak lazım olan gerekli malzemeleri tedarik ederek selzedelere dağıttılar. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ligin dibinde can pazarı! Avrupa hesapları ve kümede kalma savaşı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse: Artık istihbaratlar insan unsurlu değil, teknolojik - Gündemİstihbarat artık teknoloji üzerindenErdoğan 'sektöre haksızlık yapılmamalı' dedi! "Tarımda sözü olan herkese kapımız açık" - Gündem"Tarımda sözü olan herkese kapımız açık"Kobani davasında 72 sanık kaçak! Mahkeme firari sanıklar hakkında karar verebilecek - GündemKobani davasında 72 sanık kaçakKöstebek kimlerle temas kurdu, araştırılıyor! Bilgiler Dinçer’in havuzundan mı geldi? - GündemKöstebek kimlerle temas kurdu, araştırılıyor“Bu siyasi dava” diyen Özel’e tepki! DEM’lenmeye devam ediyorlar - GündemCHP DEM’lenmeye devam ediyorErdoğan’ın affetmesini hazmedemediler! 28 Şubatçılarda zerre kadar pişmanlık yok - Gündem28 Şubatçılarda zerre kadar pişmanlık yok
Sonraki Haber Yükleniyor...