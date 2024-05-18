İhlas Vakfı selzede Afganlara derman

İhlas Vakfı, sellerde 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Afganistan’ın imdadına koştu.

İhlas Vakfı, Afganistan’da yıkılan binden fazla evde 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddetli yağmurların sebep olduğu ani sellerden sonra felaketin mağdurlarına Türkiye’ deki hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı.

Sellerden sonra Bağlan vilayeti, Bağlani Cedid ilçesi yetkilileri, İhlas Vakfı Afganistan Temsilciliğine ulaşarak yardım çağrısında bulundu.

İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın yardım çağrısı karşısında, Afganistan Temsilciliğindeki görevlileri harekete geçirerek, sel felaketinin yaşandığı Bağlan vilayetine yardım yapılması talimatı verdi. Bölgeye ulaşan İhlas Vakfı yetkilileri durum tespiti yaptılar. Akabinde acil ihtiyaç listesi çıkararak lazım olan gerekli malzemeleri tedarik ederek selzedelere dağıttılar.