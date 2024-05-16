İhlas Vakfı'ndan 5 ülkede kurban hizmeti

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, bu sene vakıf olarak 5 ülkede hizmet verdiklerini belirterek yurt dışı hisse bedelinin 3.500 TL olduğunu açıkladı. Aydın, "Acele etmelerini tavsiye ediyoruz çünkü bu fiyat çok ucuz. Türkiye'de bu fiyata kesemezler" dedi.

İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın, TGRT Haber canlı yayınında yurt dışı hisse bedelinin 3 bin 500 TL olduğunu açıkladı ve kurban bağışı yapmak isteyenlere izlemeleri gereken yolları anlattı.

İhlas Vakfı'nın 5 ülkede kurban hizmeti verdiğini söyleyen Aydın, vekaleten kurban kesim ve dağıtım organizasyonların hızla sürdüğünü aktardı.

Vakıf Uganda, Çad, Somali, Afganistan ve Hindistan’da kurban kesim faaliyetlerini gerçekleştirecek.

"EMANETİ GEREKTİĞİ GİBİ KESMEMİZ LAZIM"

Kurbanlıkların nasıl hazırlandığını anlatan ve denetimler konusunda örnek veren Aydın, "Mesela Çad'a bin tane hayvan ayırdılar, hepsinin dişlerini açıp bakıyorlar 2 yaşını doldurmuş mu diye. Yoksa kabul olmaz. Emaneti gerektiği gibi, dinimizin emrettiği gibi yapmamız, kesmemiz lazım" dedi.

Aydın, kurbanların kesildiği zaman kurban kesme videolarının vekalet verenlerin telefonlarına gönderildiğini de belirtti.

KURBAN ETİ DAĞITIMI NASIL YAPILIYOR?

Kurban eti dağıtımının nasıl yapıldığını anlatan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt içinde öğrenci yurtlarına öncelik veriyoruz, gariplere dağıtıyoruz. Yurt dışında Afrika'da yetimhanelerde, medreselerde, oralardaki öğrencilere, öğretmenlere, çevredeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz eti. Çoğu yerde elektrik yok, anında o gün dağıtımı yapıyoruz.

Organize olabildiğimiz yerlerde kesiyoruz, onun için az ülkede kesiyoruz. Kurban kesip dağıtamadıkları için dozerlerle toprağa gömenleri gördük. Dağıtmazsanız vatandaş sadece kurban kesme sevabı alır, dağıtma sevabı alamaz. bize vekalet verenler çifte sevaba kavuşuyor."

VELAKET NASIL VERİLİYOR?

www.ihlasvakfi.org.tr'den vekalet verilebildiğini belirten Aydın, "Online olarak kurban sekmesinden bağış yaparken karşısına vekalet formu çıkıyor. Önce vekalet veriliyor, sonrasında para yatırılıyor" dedi.

NE ZAMANA KADAR VELAKET VERİLEBİLİR?

İhlas Vakfı kurban bağışına bu sene geçen seneden iki kat daha fazla talep olduğunu belirten Kemal Aydın, "Hayvan sayımız bittiğinde sitemizi kapatacağız, 'şimdiye kadar vekalet verenlere teşekkür ederiz' diyeceğiz. Acele etmelerini tavsiye ediyoruz çünkü bu fiyat çok ucuz. Türkiye'de bu fiyata kesemezler" ifadelerini kullandı.

İhlas Vakfı telefonla bağış: 0212 451 49 00