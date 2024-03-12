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Haberler > Yaşam > İhlas Vakfı Asya'dan Afrika'ya iftar sofraları kuruyor! Ramazan ayında yardımlarına devam ediyor

İhlas Vakfı Asya'dan Afrika'ya iftar sofraları kuruyor! Ramazan ayında yardımlarına devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İhlas Vakfı yardım faaliyetlerine ramazanda da devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında iftar vermek isteyenler İhlas Vakfı’na ulaşarak yardımlarını ulaştırabiliyor. Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın yurt içi ve yurt dışında yapılan yardım faaliyetlerini anlattı.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı’nın Ramazan ayında verdiği hizmetleri anlattı. Aydın, İhlas Vakfı olarak yurt içi ve yurt dışında iftar sofraları kurduklarını ifade etti.

Aydın yapılan yardım faaliyetlerini şöyle anlatıyor:

‘‘İhlas Vakfı olarak Ramazan ayında hem Asya’da hem Afrika’da iftar sofraları kuruyoruz.

Afganistan’ın kuzeyinde Özbek ve Türkmen kardeşlerimizin olduğu bölgede faaliyetlerimiz var. Bu bölgede 182 külliyemiz ve 25 bin 600 öğrencimiz var.

İhlas Vakfı Asya'dan Afrika'ya iftar sofraları kuruyor! Ramazan ayında yardımlarına devam ediyor - 1. Resim

Afrika’da, Çad’da, Uganda’da da iftarlar veriyoruz, buralarda sofralar kuruyoruz. Yurt içinde de 33 yurtlarımızda toplam 2 bin 300 öğrencimiz var.

İftar bedelimiz bu yıl 100 liradır. Vatandaşlarımız İhlas Vakfı banka hesaplarına bu bedeli yatırarak iftar verebilir.

25 kişi ve üstü sayıda iftar vermek isteyenlere de verdikleri iftarın video görüntüsünü ulaştırıyoruz’’ 

FİTRE BEDELİ

Ramazan ayında gündeme gelen konulardan Fitre bedeline ilişkinde bilgi veren Aydın, ‘‘Sadaka-i fıtr 3,5 kilo hurma ölçüsüyle ya da 3,5 kilo buğday unu ölçüsüyle verilebiliyor.

Hurma ölçüsüyle verilirse bir kişi için 3,5 kilo hurma düşünürsek kilosu 400 liradan ortalama 1400 lira civarına denk gelir.

Bu rakam çok ise 1750 gram buğday veya buğday unu ölçüsüyle de verilebilir.

Fitresini ulaştırmak isteyenler bize ulaşarak, fitre bedelini vakfımızın hesabına yatırabilir. Online ve ya telefonla vakfımızı arayıp vekalet vererek fitre bedelini ödeyebilirsiniz’’ dedi.

Aydın, oruç fidyesiyle ilgili olarak da ‘‘Oruç fidyesi de oruç tutamayacak şekilde sağlık sorunları olanlar verir. Hastalık dolayısıyla oruç tutamayanlar fidye verirler.

Fidye bedeli bir gün için 1750 gram buğday veya buğday unudur. 30 gün için de bu oran ile hesaplanır.

Fidyesi verilecek kişiden de vekalet alınması gerekiyor. Gram altın veya çeyrek altın bedelini bize yani vakfımıza ulaştırırlarsa ve de vekalet verirlerse bu görevi yerine getiririz’’ ifadelerini kullandı.

İhlas Vakfı Asya'dan Afrika'ya iftar sofraları kuruyor! Ramazan ayında yardımlarına devam ediyor - 2. Resim

"ZEKATLAR DİNİMİZE UYGUN VEKALETLE ULAŞTIRILIYOR"

Zekat farzını da yerine getirmek isteyenlere hizmet verdiklerini belirten Aydın, ‘‘Zekat farzdır, İslamın 5 şartından biridir.

Zekat mal ile yapılan bir ibadettir. 96 gram altın bedeline sahip olan bir kişi, bu sahip olduğu malın bir sene üstünde kalması sonrasında zekat farzını yerine getirmelidir.

Zekat malın kırkta birini verilmesidir. İhtiyaç sahibi bulamayanlar İhlas Vakfı’nı arayıp ‘zekatımı yatırdım, zekatımı vermek üzere seni umumi vekil tayin ettim’ der ise biz bunu yerine getirir, dinimize uygun muamelesini yapar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırırız.

Ramazan ayında yapılan nafile bir ibadete farz sevabı verilir. Bu ayda yapılan bir farza da, yetmiş farz sevabı verilir. Bütün milletimiz umuyoruz ki Ramazan-ı Şerif’in sevaplarını kaçırmazlar’’ şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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