İhlas Vakfı'ndan yurt dışında ramazan coşkusu: 100 binlerce öğrenciye iftar verildi

İhlas Vakfı yardım faaliyetlerine ramazanın sonuna doğru da aralıksız sürdürüyor. Afganistan’da, Afrika’nın birçok ülkesinde yardıma muhtaç çocuklara ve öğrencilere iftar veriyor. Vatandaşlar, zekat ve fitrelerini vakıf üzerinden yaparak bu yardımlara ortak oluyor. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, TGRT Haber ekranlarına konuk olarak, vakfın yurt dışı yardım faaliyetlerini anlattı. Aydın, ramazan ayında vakfın 100 binlerce öğrenciye iftar verdiğini vurguladı.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, TGRT Haber canlı yayınına konuk olarak, vakfın yurt dışındaki yardım faaliyetlerine dair ayrıntılı bilgi verdi.

“AFGANİSTAN’DA 180 BİN KÜLLİYEMİZ, 8 YÜKSEKÖĞRETİM YURDUMUZ VAR”

Aydın, açıklamalarında şunları vurguladı:

Bizim Afganistan’da 180 külliyemiz, bu külliyelerde 25 bin 600 öğrencimiz var. Ayrıca 8 tane yükseköğrenim öğrenci yurdu var.

“100 BİNLERCE ÖĞRENCİYE İFTAR VERDİK”

Vatandaşlarımız bize iftar bedeli gönderiyor, biz de Afganistan’da öğrencilere iftarlar veriyoruz. İnsanlar ailelerini, çocuklarını da işin içine katıyor. Onlar da yardıma ortak oluyor.

Sadece Afganistan’da değil, Afrika’nın çeşitli ülkelerinde da pek çok iftar verdik. 100 binlerce öğrenciye iftar verdik.

“ONLAR BİZE ŞEVK VERİYOR”

Onlar bizi heyecanlandırıyorlar. Onlar bize şevk veriyorlar. Sadece geçen sene Afganistan’a 53 külliye yaptık. Bu yılla birlikte külliye sayısı 180’e ulaştı.

6-9 yaş arası çocuklar burada eğitim görüyor. Bu çocuklar, eğer biz o külleye yapmasaydık da ağaç gölgesi altında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlardı.

“BİZ SADECE KÖPRÜYÜZ”

Vatandaşımız teveccüh etti, onlar bize gönderdi. Biz burada sadece köprüyüz.

Biz her kandil gecesinde 1 veya 2 ilde kültür hizmeti olarak hediye kitap dağıtıyoruz.

Bu kandilde de arkadaşlarımız kültür hizmetini gerçekleştiriyorlar.

“70 KAT DAHA FAZLA SEVAP”

Bu ayda yapılan ibadetlere, diğer aylarda yapılanlardan 70 kat daha fazla sevap veriliyor. Mesela zekat bu ayda verildiğinde, 70 farz yapmış gibi sevap kazanılıyor.

Vatandaşlarımız web sitemiz üzerinden zekatlarını ve fitrelerini vakfımıza verebilirler.

“İSLAM VE TÜRK BELDELERİNİN RAMAZAN AYINI TEBRİK EDİYORUM”

Aydın konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

Ben bütün izleyicilerimizin, İslam ve Türk beldelerinin ramazan ayını tebrik ediyorum. 1 aydan daha hayırlı olan Kadir gecelerini tebrik ediyorum. Gelecek olan bayramlarını tebrik ediyorum.

Hepimizin yeniden noksansız olarak bir sonraki ramazana kavuşmasını Allah’tan niyaz ediyorum.