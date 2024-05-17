İhlas Armutlu Tatil Köyü kariyer fuarına damga vurdu

Yalova’da düzenlenen Kariyer Fuarı’na İhlas Armutlu Tatil Köyü’nün açtığı stant damgasını vurdu. İhlas Armutlu Tatil Köyü’nün standı sektör temsilcileri ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

YALOVA İHA - Yalova’da düzenlenen Kariyer Fuarı’na katılan İhlas Armutlu Tatil Köyü’nün açtığı stant, sektör temsilcileri ve öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Turizmden sanayiye kadar birçok sektörden firmaların yer aldığı fuarda standı ziyaret eden öğrenciler İhlas Armutlu Tatil Köyü hakkında bilgi alırken, iş fırsatlarıyla ilgili de bilgilendirildi.

İhlas Armutlu Tatil Köyü Ön Büro Müdürü Fırat Fani Gündüz, ilgiden memnun olduklarını belirterek “Yalova’da düzenlenen Kariyer Fuarı’na tatil köyü olarak katılım sağladık. Burada hem öğrenci arkadaşların geleceklerine yönelik faydamız olabilir diye düşündük hem de onlardan belki bizimle çalışmak arzusunda olanlar varsa onlarla beraber çalışırız diye geldik. Çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. İnşallah sonuçları da verimli olur diye bekliyoruz” diye konuştu.

İhlas Armutlu Tatil Köyü hakkında da bilgi veren Gündüz, şunları kaydetti: "Bizim tatil köyümüz Yalova’nın Armutlu ilçesinde. 17 bloktan oluşan, yaklaşık 2 bin 140 daireden oluşan bir devremülk tatil köyü. Türkiye’nin her yerinden devremülk sahiplerimiz var. 12 ay boyunca açık. Deniz, orman, kaplıca, bütün ünitelerle beraber hizmet veren bir tatil köyü. Yaklaşık yaz yoğunluğumuzda 11-12 bin kişi ağırladığımız bir tatil köyü. Hem burada onu tanıtıyoruz, öğrencilerle istişare ediyoruz. Onlar bizden bilgi alıyor, biz onlardan bir şeyler öğreniyoruz. "