Hafta sonu planı yapanlara Meteoroloji uyarısı! Sağanak, toz taşınımı, heyelan...

Meteoroloji toz taşınımı ve sağanak uyarısında bulundu, doğu illerinde ise kar erimesine bağlı olarak heyelana karşı tedbir alınması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 18 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Yaz mevsimine kısa bir süre kala kar erimesi uyarısı veren Meteoroloji, aynı zamanda sağanak ve toz taşınımı beklenen illeri de açıkladı. İşte detaylar...

18 MAYIS 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR 1-3 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıkları yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

KAR ERİMESİ UYARISI

Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebiyle önümüzdeki günlerde bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 9°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı