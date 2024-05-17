Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Erzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Erzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Yağmur, Kar Yağışı, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz geliyor, kış bitmek bilmiyor.. Erzurum'un Aşkale ilçesinde lapa lapa kar yağdı. Dün öğleden sonra başlayan yağış her yeri beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkili olmaya devam ediyor. Tepsicik köyünde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

VATANDAŞLAR YEM DERDİNE DÜŞTÜ

Otlakta olan büyükbaş hayvanlar içeri alınırken bitme aşamasında olan yem ise vatandaşları kara kara düşündürdü. Köyde yaşayan vatandaşlar hayvan yiyecekleri için birbirlerine yardımcı oluyor.

Erzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - 1. Resim

10 METRELİK KARDA YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Şırnak'ın yüksek kesimlerinde de durum farklı değildi. Beytüşşebap ilçesinde hem yaz hem kış aynı anda yaşanıyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreye kadar çıktığı Yeşilöz köyü ve Kahni Cemet Yaylası arasındaki 3000 rakımlı yolda ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Göçerler yaylaya gelmeden önce yollar Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından dozer ve eskravatörlerle açılıyor. İş makinelerinin yollardaki çalışmaları ise görenleri hayrete düşürüyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada karda tüneller açarak ilerleyen ekipler, yolları açmak için seferber oluyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rakamlar açıklandı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısıOrmanda kamufle olan vaşağı böyle paylaştılar: Hayalet geziyor, görebiliyor musunuz?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mezarlığa tribün koltuğu koydular! Sosyal medya ikiye bölündü, sebebini duyanlar şaştı - YaşamMezarlığı stada çevirdiler!Evlerini hasırcılıkla geçindiriyorlar! Köydeki kadınların tamamı çalışıyor - YaşamEvlerini hasırcılıkla geçindiriyorlar! Köydeki kadınların tamamı çalışıyorMayıs ayında dolu sürprizi! Bir anda başladı, her yeri beyaza bürüdü - YaşamMayıs ayında dolu sürprizi! Her yeri beyaza bürüdüÖnce ABD'den Bayburt'a geldi sonra Müslüman oldu - YaşamÖnce ABD'den Bayburt'a geldi sonra Müslüman olduHenüz 15 yaşındaydı... Kıyafeti traktör şaftına dolandı, hayatını kaybetti - YaşamKıyafeti traktör şaftına dolandı, hayatını kaybettiKocaeli'de binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdü! Herkes nedenini merak ediyor - YaşamKocaeli'de binaya asılan pankart görenleri hayrete düşürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...