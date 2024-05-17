Erzurum'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Yaz geliyor, kış bitmek bilmiyor.. Erzurum'un Aşkale ilçesinde lapa lapa kar yağdı. Dün öğleden sonra başlayan yağış her yeri beyaza bürüdü.

İlçe merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde etkili olmaya devam ediyor. Tepsicik köyünde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.

VATANDAŞLAR YEM DERDİNE DÜŞTÜ

Otlakta olan büyükbaş hayvanlar içeri alınırken bitme aşamasında olan yem ise vatandaşları kara kara düşündürdü. Köyde yaşayan vatandaşlar hayvan yiyecekleri için birbirlerine yardımcı oluyor.

10 METRELİK KARDA YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Şırnak'ın yüksek kesimlerinde de durum farklı değildi. Beytüşşebap ilçesinde hem yaz hem kış aynı anda yaşanıyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreye kadar çıktığı Yeşilöz köyü ve Kahni Cemet Yaylası arasındaki 3000 rakımlı yolda ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Göçerler yaylaya gelmeden önce yollar Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından dozer ve eskravatörlerle açılıyor. İş makinelerinin yollardaki çalışmaları ise görenleri hayrete düşürüyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada karda tüneller açarak ilerleyen ekipler, yolları açmak için seferber oluyor.