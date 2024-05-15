Meteoroloji il il açıkladı! Sıcaklık artacak, sağanak devam edecek
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mayıs ayının ikinci yarısı başlarken yurt genelinde sıcaklıklar biraz daha artacak, sağanak ise doğu illerde etkisini hissettirmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Dün doğu bölgelerde görülen yağışlar bugün de devam edecek, yurt genelinde ise sıcaklıklar artacak. İşte günün hava durumu tahminleri ve il il detaylar...
15 MAYIS 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları tüm yurtta 2-4 derece artacak, rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kaynak: Türkiye Gazetesi