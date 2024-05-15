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Haberler > Gündem > Meteoroloji il il açıkladı! Sıcaklık artacak, sağanak devam edecek

Meteoroloji il il açıkladı! Sıcaklık artacak, sağanak devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji il il açıkladı! Sıcaklık artacak, sağanak devam edecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs ayının ikinci yarısı başlarken yurt genelinde sıcaklıklar biraz daha artacak, sağanak ise doğu illerde etkisini hissettirmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Dün doğu bölgelerde görülen yağışlar bugün de devam edecek, yurt genelinde ise sıcaklıklar artacak. İşte günün hava durumu tahminleri ve il il detaylar...

15 MAYIS 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları tüm yurtta 2-4 derece artacak, rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.

Meteoroloji il il açıkladı! Sıcaklık artacak, sağanak devam edecek - 1. Resim

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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