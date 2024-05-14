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Meteoroloji günün tahminlerini paylaştı! Birçok kentte sağanak bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji günün tahminlerini paylaştı! Birçok kentte sağanak bekleniyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji günün sağanak beklenen illerini açıkladı. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmını uyaran Meteoroloji, günün beklenen en yüksek sıcaklıklarını da il il paylaştı.

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanak doğudaki illerde görülmeye devam edecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mayıs 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. İşte il il günün beklenen en yüksek sıcaklığı ve detaylar...

14 MAYIS 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Yozgat ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum’un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yarın batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerde 2-4 derece altında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esecek.

Meteoroloji günün tahminlerini paylaştı! Birçok kentte sağanak bekleniyor - 1. Resim

İL İL GÜNÜN TAHMİNLERİ

ANKARA °C15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C18°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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