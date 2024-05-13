Meteoroloji uyardı! 16 kent içi sarı kodlu alarm

Meteoroloji'den son dakika alarm! Yurdun dört bir yanını etkisi altına alacak

Meteoroloji'den son dakika alarm! Yurdun dört bir yanını etkisi altına alacak

Meteoroloji'den 16 kente uyarı geldi. Bu kentlerde kuvvetli sağanak beklenirken vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İŞTE 16 KENT

Uyarı yapılan kentler ise şu şekilde sıralandı: Adana, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ardahan, Osmaniye, Batman, Tunceli, Kars, Gaziantep, Erzincan, Diyarbakır, Adıyaman.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.