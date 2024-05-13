Meteoroloji uyardı! 16 kent içi sarı kodlu alarm
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji'den 16 kente uyarı geldi. Bu kentlerde kuvvetli sağanak beklenirken vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İŞTE 16 KENT
Uyarı yapılan kentler ise şu şekilde sıralandı: Adana, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ardahan, Osmaniye, Batman, Tunceli, Kars, Gaziantep, Erzincan, Diyarbakır, Adıyaman.
SARI KOD NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi