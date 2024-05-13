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Meteoroloji uyardı! 16 kent içi sarı kodlu alarm

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! 16 kent içi sarı kodlu alarm

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den 16 kente uyarı geldi. Bu kentlerde kuvvetli sağanak beklenirken vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İŞTE 16 KENT

Uyarı yapılan kentler ise şu şekilde sıralandı: Adana, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Ardahan, Osmaniye, Batman, Tunceli, Kars, Gaziantep, Erzincan, Diyarbakır, Adıyaman.

Meteoroloji uyardı! 16 kent içi sarı kodlu alarm - 1. Resim

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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