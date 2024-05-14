Meteoroloji son dakika alarm, o iller dikkat! Bu akşamdan itibaren etkili olacak
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda ülke genelinde parçalı ve yer yer az bulutlu havanın etkili olacağı ifade ediliyor. Öte yandan Karadeniz'in bazı kesimlerinde ve Doğu Anadolu ile Adana, Rize ve Artvin, Diyarbakır, Batman ve Siirt'te gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte bölge bölge, il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Rize ve Artvin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2-4 derece artacağı tahmin edilmektedir.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu
HATAY 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Karabük çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi