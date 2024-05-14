Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak", "dolandırıcılık" ve farklı suçlardan iddianame hazırlandı

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin cezaları belli oldu.

Savcılık, Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken iddianamede Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.

SAZAN SARMALI YÖNTEMİYLE DONLANDIRDILAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Nihal ile Bahar Candan’ın aralarında bulunduğu 21 şüpheli yer aldı. İddianamede tutuklu şüpheli Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarıldı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu’nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtildi.

CANDAN KARDEŞLER MAĞDURLARI KANDIRDI

Bahar ve Nihal Candan’ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede belirtildi. İddianamenin devamında, “Şüphelilerin önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı” ifade edildi. Şüphelilerin örgüt lideri Onur Apaydın ile yakın ilişki içerisinde olduğu da iddianamede açıklandı.

BAHAR CANDAN ÖRGÜTÜN GİZLİ MUHASEBECİSİ VE KASASI

İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın’ın örgüt içerisinde ‘gizli muhasebeci ve kasa’ konumunda olan şüpheli Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtildi.

CANDAN KARDEŞLER HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İddianamede Bahar Candan’ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.