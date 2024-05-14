Gezi Parkı davasında çarpıcı gelişme! Kavala talep etti, mahkeme heyeti değişti

Gezi Parkı davasında ağırlaşmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala'nın avukatı, mahkeme heyetinin değişmesi için dilekçe yazdı. Talep üzerine, Kavala'nın yeniden yargılamasına karar veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi.

Türkiye'yi 100'lerce milyar dolar ekonomik zarara uğratan Gezi Parkı olaylarına ilişkin çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Mayıs’taki görüşmesinde de konuşulan Gezi Parkı davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kavala'nın yeniden yargılanması kararı vermişti.

KAVALA'NIN AVUKATI DİLEKÇE SUNDU

Gezi Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanıklardan Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, 30 Nisan 2024 tarihinde yargılanmanın yenilenmesini talebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.

TALEP KABUL EDİLDİ, MAHKEME HEYETİ DEĞİŞTİ

13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (CMK) 23/3 maddesinde belirtilen; "Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapıp karar veren hakim olması halinde söz konusu yargılamanın yenilenmesi işleminde görev alamayacağı, mahkumiyeti veren hakimin, mahkemenin yetkili hakimi olması halinde ilk yargılamada görev yapan hakimin yargılamanın yenilenmesi davasında görev alamayacağı" hüküm nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen hükümde imzaları bulunan mahkeme başkanı ile bir üye hakimin, yargılamanın yenilenmesi talebinin değerlendirilmesi ve incelenmesi aşamasında görev alamayacağını belirterek, davaya bakmak üzere bir başkan görevlendirilmesi için için dilekçeyi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

24. AĞIR CEZA MAHKEMESİ GÖREVLENDİRİLDİ

Dilekçeyi değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama talebini incelemek ve değerlendirmek üzere, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanını görevlendirdi. Mahkeme, üye olarak ise 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin heyette bulunmasına karar verdi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyanın kararla birlikte 13. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine hükmetti.

DAVADA NE OLDU?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'yı, TCK'nin 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti. Heyet, sanıklar Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Ayşe Mücella Yapıcı ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırılmalarına ve bu suçtan tutuklanmalarına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu. Sanıklardan Can Atalay, 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilmiş, bunun üzerine avukatları yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik Yargıtaya başvuru yapmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise talebin reddine hükmetmişti.

Daire, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Nisan 2022'de verdiği karara ilişkin temyiz incelemesini tamamlamıştı. Buna göre, Türk Ceza Kanunu'nun 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmü onaylamıştı. Daire, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki mahkumiyet hükümlerinin de onanmasını karar vermişti.