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Putin kabinesinde büyük değişim! Yeni bakanlar oy birliği ile onaylandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Putin kabinesinde büyük değişim! Yeni bakanlar oy birliği ile onaylandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yeniden devlet başkanı olmasının ardından kabinede önemli değişiklikler yaşandı. Rusya Parlamentosu, Başbakan Mihail Mişustin'in önerdiği bakanları oy birliğiyle onayladı. Öte yandan Putin'in istihbarat birimlerinde yapacağı değişiklikler ise merak konusu.

Rusya'da geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine başladı. Putin'in yeni kuracağı kabinede önemli değişiklikler yaşandı.

EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI GÖREVE DEVAM

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yapılan oturumda, Rusya'nın yeni hükümetinde görev yapması önerilen bakanların adaylıkları ele alındı. Yapılan oylama sonucunda, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ve Maliye Bakanı Anton Siluanov'un görevlerine devam etmesine onay verildi.

YENİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Hükümette yer alacak yeni isimlerden Sergey Tsivilyev Enerji Bakanlığı, Roman Stravoyt Ulaştırma Bakanlığı, Oksana Lut Tarım Bakanlığı ve Anton Alihanov Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevlerine uygun görüldü.

Yeni hükümette görev alacak diğer isimler ise şu şekilde:

İnşaat Bakanı İrek Fayzullin, Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Geliştirme Bakanı Aleksey Çekunkov, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Spor Bakanı Mihail Degtyarev, Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov.

PUTİN'İN İSTİHBARAT HAMLESİ MERAK KONUSU

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güvenlik ve istihbarat birimleri ile ilgili olarak yaptığı önerilerini değerlendirdi. Söz konusu görevler için atamaların da kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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