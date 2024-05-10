Rusya'nın yeni dönem başbakanı belli oldu! Putin bir kez daha "Mişustin" dedi

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2024 21:43 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 21:48 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yemin ederek Rusya 5. kez başkanlık dönemine başlayan Vladimir Putin'den çok konuşulacak atama kararı geldi. Putin, başbakanlık için bir kez daha "Mişustin" dedi.