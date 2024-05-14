İsrail Gazze'yi gasp etmeye hazırlanıyor! İsrailli Bakan Ben-Gvir ilhak için çağrı yaptı

Gazze'de 7 aylık acı bilanço! Binlerce şehit ve kayıp var

Gazze'de 7 aylık acı bilanço! Binlerce şehit ve kayıp var

Gazze Şeridi'nde aylardır katliam yaparak Filistinlileri göçe zorlayan İsrail, Gazze'yi gaspa hazırlanıyor! İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve aşırı sağcı İsrailliler Gazze'nin ilhak edilmesi için çağrı yaptı!

İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'ne acımasızca saldırılarına devam ediyor. 7 aydır kadın, çocuk ve bebek demeden katliam yapan İsrail, şimdi Gazze'yi gaspa hazırlanıyor. Filistin karşıtlığıyla bilinen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nin ilhak edilerek Yahudi işgalcilerin yerleştirilmesi için çağrı yaptı.

YAHUDİLERDEN GAZZE İÇİN GASP ÇAĞRISI

Aşırı sağcı İsrailliler, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin zorla göç ettirildiği yerlerde Yahudi yerleşim yerlerinin kurulması için gösteri yaptı.

İsraillilerin Gazze sınırında yer alan Sderot kentinde gösterisi sırasında, Gazze’nin kuzeyinden yükselen dumanlar dikkati çekti.

GAZZE AÇLIKLA MÜCADELE EDERKEN...

Gösterinin düzenlendiği alandan sadece birkaç kilometre ötede Filistinliler açlık ve İsrail saldırıları nedeniyle hayat mücadelesi verirken, Gazze’de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını isteyen aşırı sağcı İsrailliler müzik eşliğinde gösterilerini sürdürdü.

İSRAİLLİ BAKAN: "GAZZE'NİN GASPI AHLAKİDİR!

Gazze'nin gasp edilmesi için çağrı yapan Ben-Gvir ise "Gazze sorununun geri dönmemesi için iki şeyin yapılması gerekiyor; Gazze Şeridi'ne geri dönmek ve Gazze sakinlerinin 'gönüllü olarak' ayrılmalarını teşvik etmek. Bu ahlakidir, akılcıdır, insanidir." dedi.