Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail Gazze'yi gasp etmeye hazırlanıyor! İsrailli Bakan Ben-Gvir ilhak için çağrı yaptı

İsrail Gazze'yi gasp etmeye hazırlanıyor! İsrailli Bakan Ben-Gvir ilhak için çağrı yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail Gazze&#039;yi gasp etmeye hazırlanıyor! İsrailli Bakan Ben-Gvir ilhak için çağrı yaptı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze Şeridi'nde aylardır katliam yaparak Filistinlileri göçe zorlayan İsrail, Gazze'yi gaspa hazırlanıyor! İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve aşırı sağcı İsrailliler Gazze'nin ilhak edilmesi için çağrı yaptı!

İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'ne acımasızca saldırılarına devam ediyor. 7 aydır kadın, çocuk ve bebek demeden katliam yapan İsrail, şimdi Gazze'yi gaspa hazırlanıyor. Filistin karşıtlığıyla bilinen İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nin ilhak edilerek Yahudi işgalcilerin yerleştirilmesi için çağrı yaptı. 

YAHUDİLERDEN GAZZE İÇİN GASP ÇAĞRISI

Aşırı sağcı İsrailliler, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin zorla göç ettirildiği yerlerde Yahudi yerleşim yerlerinin kurulması için gösteri yaptı.

İsraillilerin Gazze sınırında yer alan Sderot kentinde gösterisi sırasında, Gazze’nin kuzeyinden yükselen dumanlar dikkati çekti.

İsrail Gazze'yi gasp etmeye hazırlanıyor! İsrailli Bakan Ben-Gvir ilhak için çağrı yaptı - 1. Resim

GAZZE AÇLIKLA MÜCADELE EDERKEN...

Gösterinin düzenlendiği alandan sadece birkaç kilometre ötede Filistinliler açlık ve İsrail saldırıları nedeniyle hayat mücadelesi verirken, Gazze’de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını isteyen aşırı sağcı İsrailliler müzik eşliğinde gösterilerini sürdürdü.

İsrail Gazze'yi gasp etmeye hazırlanıyor! İsrailli Bakan Ben-Gvir ilhak için çağrı yaptı - 2. Resim

İSRAİLLİ BAKAN: "GAZZE'NİN GASPI AHLAKİDİR!

Gazze'nin gasp edilmesi için çağrı yapan Ben-Gvir ise "Gazze sorununun geri dönmemesi için iki şeyin yapılması gerekiyor; Gazze Şeridi'ne geri dönmek ve Gazze sakinlerinin 'gönüllü olarak' ayrılmalarını teşvik etmek. Bu ahlakidir, akılcıdır, insanidir." dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın yıldızı Zaha'ya ırkçı saldırı! Yıldız oyuncu mesajı ifşa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Putin kabinesinde büyük değişim! Yeni bakanlar oy birliği ile onaylandı - DünyaPutin kabinesinde değişim rüzgarı!İsrail alev alev yanıyor! Askeri üste bilinmeyen nedenle yangın çıktı - Dünyaİsrail alev alev yanıyorÜlkeyi kasıp kavuran tartışmalı yasada karar belli oldu... Gürcistan'da "yabancı etki yasası" meclisten geçti! - DünyaTartışmalı yasa meclisten geçti!Blinken'den Ukrayna'ya kritik ziyaret... Zelenskiy'e yardımlara dair güvence verdi! - DünyaBlinken'den Ukrayna'ya üst düzey ziyaret!Ermenistan'da Paşinyan yönetiminin başı protestolarla dertte... Azerbaycan ile barış sürecini protesto edenlere polis müdahalesi! - Dünyaİstifasını talep ettiler!Kazakistan'da eski bakana 24 yıl hapis kararı... Eşini döverek öldürmüştü! - DünyaEşini öldürmekten yargılanıyordu!
Sonraki Haber Yükleniyor...