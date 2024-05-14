İstanbul'da suya zam geldi! İBB'den faturada yüzde 36 artış kararı

AK PARTİ HAYIR OYUNA KARŞI CHP'LİLER EVET DEDİ ABUL EDİLDİ

İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam istedi. Teklifi mecliste revize edilmeden AK Partili Meclis üyelerinin, “hayır” oyuna karşın CHP’li üyelerin, “evet” oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

İŞTE YENİ SU FATURASI TARİFESİ

Yeni su tarifesiyle konutlarda;

0-15 metreküp arası 1. Kademe su kullanımına yapılan yüzde 36’lık zamla birim fiyatı, 23.72 TL’den 32.28 TL’ye,

16-30 metreküp arası ikinci kademeye yapılan yüzde 44’lük zamla birim fiyatı, 34.14 TL’den 49.17 TL’ye çıkarılması,

31 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatının 46.49 TL’den 71.10 TL’ye çıkarıldı.

İş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 TL, İşyeri 16-50 metreküp arası 89.49 TL, işyeri 51-100 metreküp arası 109.98 TL, işyeri 101 metreküp ve üzeri 114.99 TL olarak belirlendi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

İBB mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumu İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ’nin olağan genel kurulu toplantısı yapıldı. İSKİ’nin su faturasında artış teklifinin görüşüldüğü toplantıda zam kararı alındı.