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İstanbul'da suya zam geldi! İBB'den faturada yüzde 36 artış kararı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da suya zam geldi! İBB&#039;den faturada yüzde 36 artış kararı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı iştiraki İSKİ Genel Kurulu'nda su faturasına zam kararı alındı. İstanbulluların yüzde 75’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı. İşte yeni tarife...

İBB mayıs ayı olağan meclis toplantılarının ikinci oturumu İBB Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ’nin olağan genel kurulu toplantısı yapıldı. İSKİ’nin su faturasında artış teklifinin görüşüldüğü toplantıda zam kararı alındı.

AK PARTİ HAYIR OYUNA KARŞI CHP'LİLER EVET DEDİ ABUL EDİLDİ

İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam istedi. Teklifi mecliste revize edilmeden AK Partili Meclis üyelerinin, “hayır” oyuna karşın CHP’li üyelerin, “evet” oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbul'da suya zam geldi! İBB'den faturada yüzde 36 artış kararı - 1. Resim

İŞTE YENİ SU FATURASI TARİFESİ

Yeni su tarifesiyle konutlarda;
 
0-15 metreküp arası 1. Kademe su kullanımına yapılan yüzde 36’lık zamla birim fiyatı, 23.72 TL’den 32.28 TL’ye,
 
16-30 metreküp arası ikinci kademeye yapılan yüzde 44’lük zamla birim fiyatı, 34.14 TL’den 49.17 TL’ye çıkarılması,
 
31 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatının 46.49 TL’den 71.10 TL’ye çıkarıldı.
 
İş yeri birinci kademe 0-15 metreküp arası 84.51 TL, İşyeri 16-50 metreküp arası 89.49 TL, işyeri 51-100 metreküp arası 109.98 TL, işyeri 101 metreküp ve üzeri 114.99 TL olarak belirlendi.
 
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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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