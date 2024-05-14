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İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen anlar! Bebek arabasından servet çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Havalimanı’nda Dubai’den gelen İsrail uyruklu iki kişi, bebek arabasına gizlediği 73 kilo külçe altını Türkiye'ye sokmak isterken polisin dikkati sonucu yakalandı. Polisler şüphelendikleri yolcunun bebeğini sevme bahanesiyle bebek arabasını kontrol etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan tarihinde Dubai'den gelen M.Q. ve A.K.'yı yakın takibe aldı.

İSRAİL UYRUKLU OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

İsrail uyruklu yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten alandan çıkışları güvenlik kameraları yardımıyla saniye saniye takip edildi. Dış Hatlar Genel Yolcu kapısından çıkan İsrail uyruklu yolcular polis ekipleri tarafından durduruldu. Yolcular üst aramaları için x-ray alanına götürüldü.

İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen anlar! Bebek arabasından servet çıktı - 1. Resim

SEVME BAHANESİYLE YAKLAŞTI

X-ray kontrolünde sinyal alan polis ekipleri bebek arabasında bulunan çocuğu severken, ayağıyla da arabanın altını kontrol etti. Kontrol esnasında bebek arabasının altına gizlenmiş çanta olduğunu belirlendi.

İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen anlar! Bebek arabasından servet çıktı - 2. Resim

73 ADET KÜLÇE ALTIN BULUNDU

Arabanın altındaki çantaları açan polis, Türkiye'ye kaçak yolla sokulmak istenilen her biri 1 kilo ağırlığında olan 73 adet külçe altın tespit etti. Altınlara polis tarafından el konulurken, M.Q ve A.K. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer yolcu M.Q. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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