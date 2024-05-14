Yatırımcılar dikkat, altın yükseldi, dolar sabit! BofA’dan ‘al’ tavsiyesi geldi, borsa yukarı döndü

Piyasalarda son dakika! Bank Of America, Türk banka hisselerinde hedef fiyatları yukarı revize etti. BİST100 endeksi de 10.000 sınırından yukarı döndü ve yüzde 1,17 primle 10.173’ten kapandı. Dolar 32,26 TL’ye yakın sabit görünümünü korurken; gram altın yüzde 0,50 primle 2440 TL’ye yükseldi. FED Başkanı Powell faiz indirimi için “sabır” vurgusunu tekrarlarken; ABD’de beklenti dahiline gelen ÜFE, altın fiyatında tepki alımlarını destekledi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar haftanın ikinci işlem gününü geride bırakırken; borsa ve altında yükseliş, dolarda ise yatay seyrin devamı gözlendi. Bugün iç piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmazken, küresel piyasalarda dikkatle beklenen ABD Nisan Ayı Üretici Fiyat Endeksi, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilere paralel açıklandı.

POWELL’DAN SÜRPRİZ YOK

FED Başkanı Jerome Powell ise bugün yaptığı konuşmada; enflasyonla mücadele konusunda “sabırlı olma” vurgusunu tekrarladı ve “yüksek faiz oranlarının etkisini göstermesinin beklenmesi” gerektiğini söyledi.

ŞİMŞEK VE KARAHAN’DAN MESAJLAR

Bu arada Brüksel’de temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Kur Korumalı Mevduatlardan tam olarak çıkışın zaman içerisinde ve piyasayı bozmadan gerçekleşeceğini, bu konuda kesin bir tarih verilmediğini vurguladı.

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da, Katar Ekonomik Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Doha’da yaptığı açıklamada; son açıklanan tasarruf tedbirlerinin harcamalarla ilgili olduğunu ve bunların enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını söyledi.

BORSAYA BOFA DOPİNGİ

Piyasalarda bugün haber ve veri akışı bu şekilde gerçekleşirken; Bank Of America, borsada işlem gören Türk banka hisselerinin hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti ve “al” tavsiyesini korudu. BofA tarafından yapılan değerlendirmede hedef fiyatlar; Akbank için 90 TL’ye, Garanti BBVA için 136 TL’ye, Yapı Kredi için 47 TL’ye ve İş Bankası için 21,00 TL’ye çıkarıldı. Borsa, bu haberin de etkisiyle bankaların öncülüğünde yukarı yöneldi ve yüzde 1,17 primle 10.173’ten kapanış gerçekleştirdi.

ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR SABİT

Serbest piyasada işlem gören dolar; 32,26 TL’ye yakın seyrini koruyarak yatay kalmaya devam etti. Döviz bürolarında akşam saatlerinde işlemler; 32,00 – 32,17 TL alım satım aralığında seyrediyor. Altın fiyatları ise beklentilere paralel gelen ABD ÜFE verisinin, “kötü sürpriz yapmamasına” sevindi. Ons altın bugün yüzde 0,65 primle 2350 doların üzerini test ederken, gram altın da 2440 TL’ye yükseldi. Kapalıçarşı’da işlem gören altının gram fiyatı 2426 – 2479 TL alım ve satım aralığında bulunurken; çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 25 TL, yarım altın 8 bin 49 TL ve tam altın da 16 bin 25 TL’den satıldı.