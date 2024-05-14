Teleferik faciasında yeni gelişme! İddianame kabul edildi

Antalya'daki teleferik faciasında iddianame tamam! Mesut Kocagöz için 27 yıla kadar hapis istemi

Antalya'daki teleferik faciasında iddianame tamam! Mesut Kocagöz için 27 yıla kadar hapis istemi

Teleferik faciasında bilirkişi raporu! Bakım yapan da denetleyen de aynı kişiymiş

Teleferik faciasında bilirkişi raporu! Bakım yapan da denetleyen de aynı kişiymiş

Antalya'da 1 kişinin hayatına mal olan teleferik faciasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın soruşturmaya yönelik hazırladığı iddianame Antalya'da 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamedeki ayrıntılar ise pes dedirtti. Davada ilk ise duruşma 11 Haziran tarihinde başlayacak.

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ve 2'si çocuk 7 kişinin de yaralandığı teleferik faciasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddiname, Antalya'da 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi kabul edildi. İddianamedeki detaylar, yaşanan ihmalleri gözler önüne serdi. Davada ilk duruşmanın 11 Haziran'da başlayacağı ifade edildi.

5'İ TUTUKLU 12 SANIK YARGILANACAK

5'i tutuklu 12 sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI ASLİ KUSURLU

Beşi tutuklu 12 şüphelinin cezalandırılması istenen iddianamede bakım sözleşmelerinde imzası bulunan eski ANET AŞ Genel Müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün asli kusurlu bulunduğu belirtildi.

TESİS AMİRİ ALKOLLÜ

Şüpheliler, Mega Tower şirketinin yüklendiği ağır bakımın aceleye getirildiği ve işin bazı bölümlerinin seçim sonrasına bırakıldığı belirtildi. Tesis amiri Serkan Y’nin de olay sırasında alkollü olduğu belirlendi.

YETERLİK BELGESİ DAHİ YOK

Çarpma nedeniyle kabinin alt bölümünün hasar alarak kırıldığı vurgulanan iddianamede, Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan ve teleferik işletmesini yapan ANET AŞ firmasının genel müdürü, genel müdür yardımcısı, teknikten sorumlu makine mühendisi, iş güvenli uzmanı, bakım onarım ve teknik işleyiş hizmeti veren Mega Tower AŞ'nin işveren ve işveren vekillerinin, şirket bünyesinde teleferik tesisinde bakım ve onarım işlerinden sorumlu teknik personelin ve şirketin iş güvenliği uzmanının teleferikte meydana gelen kazada etkisinin olduğu kaydedildi.

BAKIM YAPAN DA DENETLEYEN DE AYNI KİŞİ

Teleferiklerin yıllık bakımlarını yapan şirketin, yönetmelik gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edildi. Teleferiğin bakımlarını yapan firma ile denetimlerini gerçekleştiren firmanın aynı kişiye ait olduğu da ortaya çıktı.

27 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede Kocagöz'le birlikte genel müdür yardımcısı A.B.S, E.K.B, S.T, O.E, S.Y, S.K'nin de "asli kusurlu" olduğu, diğer şüpheliler O.K, K.K, H.A, Ö.E. ve A.A'nın ise "tali kusurlu" oldukları vurgulandı. Şüpheliler, iddianamede yer alan ifadelerinde, teleferikte meydana gelen kazada herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını savunarak atılı suçlamaları kabul etmediklerini dile getirdi. İddianamede, şüphelilerin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan'da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

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BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.