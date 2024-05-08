Çalışanlar belgesiz, tesis amiri alkollü çıktı! Teleferik faciasında iddianame hazır…

Antalya’daki ihmaller zinciri için hazırlanan iddianamede, teleferikten sorumlu amir Serkan Y’nin kaza sırasında alkollü olduğu belirtildi.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan’da bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasıyla ilgili iddianame tamamlandı. Yedi kişinin yaralandığı, 174 kişinin 22,5 saat boyunca havada kurtarılmayı beklediği olayın nasıl gerçekleştiğine dair çarpıcı ifadeler yer aldı.Beşi tutuklu 12 şüphelinin cezalandırılması istenen iddianamede bakım sözleşmelerinde imzası bulunan eski ANET AŞ Genel Müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün asli kusurlu bulunduğu belirtildi.

TESİS AMİRİ ALKOLLÜ ÇIKTI!

Çalışanların ifadeleri kan dondurdu. Şüpheliler, Mega Tower şirketinin yüklendiği ağır bakımın aceleye getirildiği ve işin bazı bölümlerinin seçim sonrasına bırakıldığı belirtildi. Tesis amiri Serkan Y’nin de olay sırasında alkollü olduğu belirlendi. Serkan Y’nin arıza vermesine rağmen sistemin çalıştırılması için emir verdiği ve kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Mega Tower’ın sahibi şüpheli Reşit T. “Geçen sene bu teleferik hattının bütün makara, rulman ve burçları değişti. Ağır bakımlar senede bir defa yapılır. Bu bakım 1,5 ay ila üç ay sürmektedir. Son yapılan bakımlar 15 gün sürmüştür. Normalde 156 kalem bakım yapılması teklifi verilmesine rağmen ANET AŞ tarafından 19 kalem satın alınmıştır. Bildiğim kadarıyla ‘Seçimlerden sonra geri kalan bakımlar da yapılacak’ diye karar alındı” ifadesini verdi. Bu arada, bazı çalışanlar eğitimsiz oldukları yönünde ifade verdi. Teknik bilgiye sahip olmadıklarını ifade eden çalışanlar, işe alımda sertifika ya da diploma şartı aranmadığını anlattı.