Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay'daki yörük çadırında yaşayan vatandaşlarımız, askerlerimizi dün ziyaret etmişti. Türk tanklarının sesiyle uykudan uyanıp duaya başlayan Yörük teyze, bir de adak kesmişti.

Tankların önüne yatırılıp kesilen adağın kanını, askerlerimizin alnına da süren Yörük teyze "Ayağına taş değmesin" diyerek Mehmetçik'e dua etmişti.

ALLAH RAZI OLSUN YÖRÜK TEYZE

Askerlerimiz teyzemize füze üzerinden teşekkür etti. Afrin'deki teröristleri öldürmek üzere ateşlenecek olan füzelerin üzerine "YÖRÜK TEYZE ALLAH RAZI OLSUN 22.01.2018" yazıldı.