Green Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak

Geçen yılın ekim ve kasım aylarında tamamlanan Green Card başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyenler için önemli bir adımdı. Ancak, bu başvuruların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve bu sonuçların nasıl öğrenileceği hala netlik kazanmış değil. İşte, Green Card başvuru sonuçlarına dair bekleyiş devam ederken bilmeniz gerekenler...

Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyenler için önemli bir fırsat olan Green Card başvuruları, geçtiğimiz yılın ekim ve kasım aylarında tamamlanmıştı. Ancak başvuruda bulunan bireylerin merakla beklediği sonuçların açıklanma tarihi ve sonuçların nasıl öğrenileceği konusu hala netlik kazanmış değil. İşte bu konuda detaylar...

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card başvuru sonuçları, 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Bu tarih, heyecanla sonuçları bekleyenler için kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Başvuru sonuçlarının, DV Program resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov adresinden sorgulanabileceği belirtiliyor.

GREEN CARD SONUÇLARINI KONTROL ETME ADIMLARI

Başvuru sonuçlarının öğrenilmesi için adımlar oldukça basit. DV Lottery resmi web sitesine girildikten sonra, belirli kişisel bilgilerin (onay numarası, soyadı, doğum tarihi gibi) eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Ardından, "Continue" linkine tıklanarak sonuçların görüntülenebileceği yeni bir sayfaya yönlendiriliyor.

GREEN CARD'IN ÖNEMI VE AVANTAJLARI NELER?

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma izni sağlayan bir belge olarak büyük öneme sahip. Green Card sahibi olan kişiler, ABD vatandaşı olmasalar bile ömür boyu Amerika'da yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyorlar. Bu belge, aynı zamanda sahiplerinin eşleri ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklarının da ABD'de yaşama ve çalışma haklarına sahip olmalarını sağlıyor.

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Green Card sahibi olmak için çeşitli yollar bulunuyor. Bu yollar arasında yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi, evlilik, çalışma veya sığınma/mültecilik gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca, her yıl DV Lottery adı altında yapılan çekilişlere katılarak da Green Card elde etmek mümkün.

Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ABD'ye göç etmek isteyenlerin heyecanı doruk noktasına ulaşacak ve kazananların Amerika'daki yeni hayatlarına başlaması için yeni bir dönem başlayacak.