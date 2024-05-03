Gizli bilgiler 'Garson'dan geldi, ekipler düğmeye bastı: Emniyet'te FETÖ operasyonu

Ankara'da, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen Micro SD karttaki bilgiler doğrultusunda Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ şüphelisi 11 emniyet mensubu hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü FETÖ'nün 'Emniyet Mahrem Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Ankara'da 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen Micro SD karttan bazı bilgiler deşifre edildi.

11 EMNİYET PERSONELİNE ADLİ İŞLEM

Deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda Erzurum'da görev yapan, örgütle irtibatlı olduğu yönünde haklarında kodlama bilgisi bulunan 11 emniyet personeli hakkında adli işlem yapıldı.

Şüpheli şahısların vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda örgütün başta emniyet mahrem yapılanması ve diğer yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren haklarında daha önce işlem yapılmamış çok sayıda şahıs tespit edildi.