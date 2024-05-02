17 ilde FETÖ’ye KISKAÇ-14 operasyonu, 36 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 17 ilde FETÖ’ye karşı düzenlenen KISKAÇ-14 operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"17 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı❗️

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu’da

FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında şüphelilerin:

📌Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

📌Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,

📌Örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları,

📌Terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri,

📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

📌Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve

📌İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile

📌Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷