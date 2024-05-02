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17 ilde FETÖ’ye KISKAÇ-14 operasyonu, 36 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 17 ilde FETÖ’ye yönelik 'KISKAÇ-14' operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya söz konusu operasyonda 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 17 ilde FETÖ’ye karşı düzenlenen KISKAÇ-14 operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

 
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
 
"17 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı❗️

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Konya, Gaziantep, Hatay, Batman, Nevşehir, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Hakkari, Denizli, Manisa, Kocaeli, Osmaniye, Bursa ve Ordu’da 
FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-14” operasyonlarında şüphelilerin:

📌Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması, Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,
📌Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, 
📌Örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları, 
📌Terörizmin finansmanı suçu kapsamında faaliyet gösterdikleri,
📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, 
📌Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve 
📌İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:
📌Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile 
📌Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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