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Baba-kız arasında taşlı, bıçaklı kavga!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Baba-kız arasında taşlı, bıçaklı kavga!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kayseri'de, baba ile kızı arasında çıkan tartışma taşlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada baba başına vurulan taşla, kızı da bıçak darbesiyle yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Y.Y. ile kızı B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada baba başına vurulan taşla, kızı da bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba Kayseri Şehir Hastanesi'ne, kızı ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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