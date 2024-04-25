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Sakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek'in yer aldığı Sakla Beni final mi yapıyor, kaçıncı bölümde final yapacak araştırılıyor.

Güçlü kadrosuyla sezon başında yayınlanmaya başlayan Sakla Beni dizisi final yapıp yapmadığı, kaçıncı bölümde final yapacağı araştırılıyor. 

Sezon sonuna gelirken dizilerin final mi sezon finali mi yapacağı sırasıyla belli oluyor. 

Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu kaleme alıyor. Sakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyor - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sakla Beni dizisi 26. bölümde 2 Mayıs 2024 Perşembe günü final yapacak.

Dizi ikinci sezon onayı almadı.

Zengin ve güçlü ailelerden gelen Mete ve Naz, çocukluklarında ailelerin verdiği evlenme sözüyle hayatları birleşir. Naz'ın hizmetçisi olan İncila ile Mete'nin yolları ansızın kesişir. Sakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyor - 2. Resim

Mete, Naz ve İncili arasındaki dinamikler, Naz ve İncila'nın arasındaki sevgi ve nefret ikiliğinde ilerleyen dizi Star TV ekranlarında yayınlanıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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