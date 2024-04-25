Sakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyor

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kelebek'in yer aldığı Sakla Beni final mi yapıyor, kaçıncı bölümde final yapacak araştırılıyor.

Güçlü kadrosuyla sezon başında yayınlanmaya başlayan Sakla Beni dizisi final yapıp yapmadığı, kaçıncı bölümde final yapacağı araştırılıyor.

Sezon sonuna gelirken dizilerin final mi sezon finali mi yapacağı sırasıyla belli oluyor.

Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu kaleme alıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sakla Beni dizisi 26. bölümde 2 Mayıs 2024 Perşembe günü final yapacak.

Dizi ikinci sezon onayı almadı.

Zengin ve güçlü ailelerden gelen Mete ve Naz, çocukluklarında ailelerin verdiği evlenme sözüyle hayatları birleşir. Naz'ın hizmetçisi olan İncila ile Mete'nin yolları ansızın kesişir.

Mete, Naz ve İncili arasındaki dinamikler, Naz ve İncila'nın arasındaki sevgi ve nefret ikiliğinde ilerleyen dizi Star TV ekranlarında yayınlanıyor.