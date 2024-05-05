F1 Miami GP pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu
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Sporseverler tarafından F1 Miami GP pole pozisyonu kimin sorusunun cevabı merak ediliyor. Ayrıca F1 Miami kaçta ve F1 puan durumu da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, detaylar...
Dünyanın en popüler motor sporları yarışı Formula 1'de (F1) 2024 sezonunun altıncı yarışı olan Miami Grand Prix'inde (GP) 4 Mayıs Cumartesi saat 23.00'da oynanan yarışın ardından "pole" pozisyonunun sahibi belli oldu.
F1 tutkunları tarafından pole pozisyonunun sahibi ve ana yarışın saat kaçta yapılacağı araştırılıyor.
F1 Miami GP'inde pole pozisyonunun sahibi 1:27.241 derece ile Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Sıralamanın tamamı ise şöyle:
- M. Verstappen - Red Bull
- C. Leclerc - Ferrari
- C. Sainz Jr. - Ferrari
- S. Perez - Red Bull
- L. Norris - McLaren F1
- O. Piastri - McLaren F1
- G. Russell - Mercedes
- L. Hamillton - Mercedes
- N. Hülkenberg - Haas
- Y. Tsunoda - RB
- L. Stroll - Aston Martin F1
- P. Gasly - Alpine F1
- E. Ocon - Alpine F1
- A. Albon - Williams
- F. Alonso F1 - Aston Martin F1
- V. Bottas - Kick Sauber
- L. Sargeant - Williams
- D. Ricciardo - RB
- K. Magnussen - Hass
- C. Guanyu - Kick Sauber
F1 Miami GP ise bugün saat 23.00'da düzenlenecek ve karşılaşma beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanacak.
F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın puan tablosunda ilk 5'te yer alan isimler ise şöyle:
- M. Verstappen - Red Bull - 110 Puan - 4 Galibiyet - 4 Madalya Sayısı
- S. Perez - Red Bull - 85 Puan - 0 Galibiyet - 4 Madalya Sayısı
- C. Leclerc - Ferrari - 76 Puan - 0 Galibiyet - 2 Madalya Sayısı
- C. Sainz Jr. - Ferrari - 69 Puan - 1 Galibiyet - 3 Madalya Sayısı
- L. Norris - McLaren F1 - 58 Puan - 0 Galibiyet - 2 Madalya Sayısı
Kaynak: Türkiye Gazetesi