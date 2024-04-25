Yargı dizisi 26 Mayıs'ta yayınlanacak son bölümüyle final yapacak

Yargı dizisi uyarlama mı? Yargı dizisinin yabancı versiyonu hangi dizi?

Yargı dizisi uyarlama mı? Yargı dizisinin yabancı versiyonu hangi dizi?

Dünyada ses getiren Uluslararası Emmy ödüllü dizi Yargı'nın 3. sezonunda sonlara gelinmiş durumda. Yargı dizisi final mi yapıyor, ne zaman soruları araştırılıyor.

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin final tarihi gündeme geldi.

Sevilen dizinin hikayesinin tamamlandığı ve büyük finale hazırlandığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 sezondur ekrana gelen dizi, Mayıs'ın son haftasında final yapacak.

Yargı final bölümü 26 Mayıs Pazar günü 95. bölümüyle ekrana gelecek.

91. bölüm fragmanında "son 5 bölüm" uyarısı verildi.

Dizinin 21 Nisan Pazar günü yayınlana 90. bölümünde Tuğçe'ye saldıran saldırganların ölümü sonrası gözler Eren'e çevrildi.

Ölümlerin arkasında Eren'in olması şüphesiyle Ilgaz duymaktan korktuğu cevapları aramak üzere iz sürer.

Tuğçe iyileşmeye çalışırken Efe'nin evlilik teklifiyle mutluluk göz yaşlarına boğulur.

Osman Aylin'den boşanır ve sonunda Zümrüt'le kavuşur ancak işler planladığı gibi gitmez kendini bilmediği karanlık bir planın içinde bulur.

İclal'in geçmişini araştıran Yekta, Rafet ile işbirliği yapar.

Ceylin ve Ilgaz'ın şüpheleri sonucunda Eren'in ifade vermesi zorunlu hale gelir.