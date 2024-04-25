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Yargı dizisi 26 Mayıs'ta yayınlanacak son bölümüyle final yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yargı dizisi 26 Mayıs&#039;ta yayınlanacak son bölümüyle final yapacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyada ses getiren Uluslararası Emmy ödüllü dizi Yargı'nın 3. sezonunda sonlara gelinmiş durumda. Yargı dizisi final mi yapıyor, ne zaman soruları araştırılıyor.

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinin final tarihi gündeme geldi.

Sevilen dizinin hikayesinin tamamlandığı ve büyük finale hazırlandığı öğrenildi. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3 sezondur ekrana gelen dizi, Mayıs'ın son haftasında final yapacak. 

Yargı final bölümü 26 Mayıs Pazar günü 95. bölümüyle ekrana gelecek. Yargı dizisi 26 Mayıs'ta yayınlanacak son bölümüyle final yapacak - 1. Resim

91. bölüm fragmanında "son 5 bölüm" uyarısı verildi. 

Dizinin 21 Nisan Pazar günü yayınlana 90. bölümünde Tuğçe'ye saldıran saldırganların ölümü sonrası gözler Eren'e çevrildi.  Yargı dizisi 26 Mayıs'ta yayınlanacak son bölümüyle final yapacak - 2. Resim

Ölümlerin arkasında Eren'in olması şüphesiyle Ilgaz duymaktan korktuğu cevapları aramak üzere iz sürer. 

Tuğçe iyileşmeye çalışırken Efe'nin evlilik teklifiyle mutluluk göz yaşlarına boğulur. Yargı dizisi 26 Mayıs'ta yayınlanacak son bölümüyle final yapacak - 3. Resim

Osman Aylin'den boşanır ve sonunda Zümrüt'le kavuşur ancak işler planladığı gibi gitmez kendini bilmediği karanlık bir planın içinde bulur. 

İclal'in geçmişini araştıran Yekta, Rafet ile işbirliği yapar.

Ceylin ve Ilgaz'ın şüpheleri sonucunda Eren'in ifade vermesi zorunlu hale gelir. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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