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Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2021 yılında tekrar kurulmuştur

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2021 yılında tekrar kurulmuştur

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taraftarlar tarafından Galatasaray Kadın Futbol Takımı ne zaman kuruldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca takımın kaç kere şampiyon olduğu ve teknik direktörü de merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2023-2024 sezonunda Kadınlar Süper Ligi şampiyonu oldu.

Şampiyonluğun ardından taraftarlar takımın ne zaman kurulduğunu ve teknik direktörünün kim olduğunu araştırmaya başladı. 

Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2021 yılında tekrar kurulmuştur - 1. Resim

Galatasaray Kadın Futbol şubesi ilk olarak 2011 yılında altyapı faaliyetleri amacıyla kurulmuştur. 

2016 yılına kadar çalışmalarına devam eden şube dönemin yöneticileri tarafından kapatılarak atıl duruma düşmüştür.

2021 yılında sarı kırmızılı kulübe başkan olan Burak Elmas döneminde ise tekrardan kurulmuştur.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2021 yılında tekrar kurulmuştur - 2. Resim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 20 Eylül 2021 yılında yapılan yönetim kurulu toplantısında 2021-2021 sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının yaptığı başvuru sonucunda Galatasaray'da dahil olmak üzere 6 Süper Lig kulübünün doğrudan Kadınlar Süper Ligi'ne katılımı sağlanmıştır.

Alınan karar neticesinde Galatasaray Kadın Futbol Takımı 2021-2022 sezonunda ilk defa Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştır. 

Sadece 1 kere 2023-2024 sezonunda şampiyon olan takımın teknik direktörü ise Metin Ülgendir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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