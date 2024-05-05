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Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Galatasaray oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Galatasaray oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde şampiyonun kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca ligde yer alan takımlar ve önceki sezonların şampiyonları da araştırılıyor. İşte, detaylar...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonun kim olacağı bu hafta oynanan maçların ardından belli oldu.

Taraftarlar tarafından 2023-2024 sezonunda şampiyon olan takım araştırılıyor. Ayrıca önceki sezonların şampiyonları da merak ediliyor. 

Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Galatasaray oldu - 1. Resim

Kadınlar Süper Ligi 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. 

Sarı kırmızılılar 10 kişi kaldığı ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek 68 puan ile şampiyon olmayı garantiledi. 

Bu sezon Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ligde oynadığı 30 maçın 23'ünü kazanırken, 2'sinde berabere ve 5'inde ise mağlubiyet aldı.

Sarı kırmızılıların en yakın rakibi FOMGET ise ligi 66 puan ile 2. sırada tamamladı.

18 takımın yer aldığı ligi Fenerbahçe ise 63 puan ile 3. sırada tamamladı.

Kadınlar Süper Ligi'nde son 3 sezondur şampiyon olan takımlar ise şunlar: 

  • 2021-2022 şampiyonu ALG Spor
  • 2022-2023 şampiyonu FOMGET
  • 2023-2024 şampiyonu Galatasaray

Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunda yer alan bütün takımlar ise şöyle:

  • FOMGET
  • Fenerbahçe
  • ALG
  • Galatasaray
  • Fatih Karagümrük
  • Fatih Vatanspor
  • Beşiktaş
  • Amed
  • Karadeniz Ereğli Belediyespor
  • 1207 Antalyaspor
  • Ataşehir Belediyespor
  • Hakkarigücü
  • Trabzonspor
  • Adana İdman Yurdu
  • Beylerbeyi
  • Gaziantep Asyaspor

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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