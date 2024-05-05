Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Galatasaray oldu

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Mayıs 2024 16:43 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 17:08 - Güncelleme:

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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde şampiyonun kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca ligde yer alan takımlar ve önceki sezonların şampiyonları da araştırılıyor. İşte, detaylar...