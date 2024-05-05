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Şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar, Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

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Şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar, Kadın Futbol Süper Ligi&#039;nde şampiyon oldu

Spor Haberleri

Kadınlar Süper Ligi'n Galatasaray şampiyon oldu. Ligin son haftasında ALG Spor'u 2-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar ligde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti. Evinde ALG Spor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, mutlu sona ulaştı.

Şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar, Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu - 1. Resim

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 21. dakikada Eda Karataş ve 90+1'de Kipoyi'den geldi. 67.dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, sezonu 71 puanla şampiyon olarak tamamlarken son haftada Trabzonspor'u 2-0 ile geçen Fomget 69 puanla sezonu ikinci tamamladı ve böylece igde ilk kez şampiyon oldu.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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