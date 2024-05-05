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Bomba iddia! Icardi, Galatasaray'a veda ediyor! Sıkıldığı için ayrılacağı iddia edilen Icardi'nin yerine o isim geliyor

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Bomba iddia! Icardi, Galatasaray&#039;a veda ediyor! Sıkıldığı için ayrılacağı iddia edilen Icardi&#039;nin yerine o isim geliyor

Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüyen Galatasaray'da, Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basınında yer alan habere göre Arjantinli, Galatasaray'dan sıkıldı ve sezon sonunda ayrılacak. Sarı-kırmızılıların, yerine getireceği isim bile belli.

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi hakkında flaş iddia! Sportdog adlı bir haber sitesinin iddiasına göre Arjantinli sezon sonunda takım ayrılıyor. 

Bomba iddia! Icardi, Galatasaray'a veda ediyor! Sıkıldığı için ayrılacağı iddia edilen Icardi'nin yerine o isim geliyor - 1. Resim

Arjantinli yıldızın Galatasaray'dan sıkıldığı ve takımdan ayrılmak için yönetime haber gönderdiği iddia edildi. Haberin devamında; Icardi'nin 9 milyon gibi bir bedelle transfer olmak istediği ve sezon sonunda takıma veda edeceği detayı yer aldı. 

YERİNE KİM GELECEK?

Sportdog, Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak, Panathinaikos forması giyen Fotis Ioannidis ve
İtalya Serie A'da ün yapmış bir forvet ile Avrupalı olmayan bir yıldızın Galatasaray'ın gündemine yer aldığını iddia etti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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