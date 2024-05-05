Bomba iddia! Icardi, Galatasaray'a veda ediyor! Sıkıldığı için ayrılacağı iddia edilen Icardi'nin yerine o isim geliyor

Düzenleyen: Songül Soysal 5 Mayıs 2024 14:51 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 15:08 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürüyen Galatasaray'da, Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basınında yer alan habere göre Arjantinli, Galatasaray'dan sıkıldı ve sezon sonunda ayrılacak. Sarı-kırmızılıların, yerine getireceği isim bile belli.