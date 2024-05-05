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Galatasaray'da Mertens bilmecesi! Şut çekerken sakatlanan oyuncunun son durumu merak ediliyor

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Galatasaray&#039;da Mertens bilmecesi! Şut çekerken sakatlanan oyuncunun son durumu merak ediliyor

Spor Haberleri

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da Mertens'in sakatlığı can sıkıyor. Sivasspor karşılaşması öncesi sakatlanan Mertens'in son durumu merak konusu...

Galatasaray'da Dries Mertens şoku yaşanıyor. 35.hafta maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinden biri olan Dries Mertens'i arka adalesinde yırtık oluştuğu ve Sivasspor karşısında forma giymesinin zor olduğu iddia edildi. 

Galatasaray'da Mertens bilmecesi! Şut çekerken sakatlanan oyuncunun son durumu merak ediliyor - 1. Resim

Belçikalı oyuncunun 2 gün önceki antrenmanda şut çalışması sırasında diziyle ilgili bir problem yaşadığı belirtilirken sağlık heyetinin yıldız futbolcuyu kritik karşılaşmaya yetiştirmek adına yoğun mesai harcadığı ifade edildi. 

Bir diğer iddia ise oyuncunun sezonun kapatmış olabileceği iddiası. Mertens'in bu akşam forma giymesi durumunda sezonun geri kalan 3 maçında oynayamama ihtimalinden bahsediliyor. Teknik direktör Okan Buruk ise Mertens'i oynamama ihtimali üzerine Okan Buruk hafta içinde idmanlarda 10 numarada Kerem Aktürkoğlu'nu denedi.

Düzenleyen:  - Spor
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