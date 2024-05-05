Galatasaray'ın bugünkü Sivas maçının önemi büyük! Rekor, seri, her şey var

Sarı kırmızılılar bir puan alırsa, Fenerbahçe’nin en çok puan toplama rekorunu (93) kıracak, yenilmezlik serisini 23 maça çıkaracak. Galip gelirse de evinde 18’de 18 olacak

Süper Lig’de bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde bulunan Galatasaray bugün sahasında Sivasspor’u ağırlayacak. Sarı kırmızılılar Sivas’la ligin ilk yarısındaki maçta berabere kalmıştı. Şu anda 93 puanı olan Cimbom bir puan aldığı takdirde F.Bahçe’nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kıracak. Cimbom’un Süper Lig’de son 22 maçta yenilgi yüzü görmediğini (Son mağlubiyet 12. haftada Hatayspor’a karşı) hatırlatalım.

34 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı kırmızılılar adına ayrıca iç saha açısından da Sivasspor maçının anlamı farklı. Bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazanan ve 17’de 17 yapan Cimbom serisini devam ettirmek düşüncesinde. Evdeki üstünlük sadece bununla da sınırlı değil. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 34 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe’de 32 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

KRALLIK AŞKINA

İcardi serisi

G.Saray şampiyonluk, Mauro İcardi krallık derdinde. Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 21 gole ulaşarak gol krallığında birinci sırada bulunan Arjantinli, bugün de Sivasspor maçında takımının gol umudu olacak.