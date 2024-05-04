Galatasaray’ın eski teknik direktörü Domenec Torrent sahalara geri döndü! Yeni rakımı şaşırttı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 4 Mayıs 2024 18:45 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 18:46 - Güncelleme:

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Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Meksika ekiplerinden Atletico San Luis ile anlaşmaya vardı.