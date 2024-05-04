Galatasaray’ın eski teknik direktörü Domenec Torrent sahalara geri döndü! Yeni rakımı şaşırttı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Meksika ekiplerinden Atletico San Luis ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, sahalara geri döndü.
İspanyol basınında çıkan habere göre Torrent, Meksika ekibi Atletico de San Luis takımını çalıştıracak. B
Brezilyalı teknik adam Gustavo Leal'in görevine son veren Meksika temsilcisi, Torrent ile söz kesti.
GALATASARAY'DAN GÖNDERİLMİŞTİ
2021-2022 sezonunda Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ı çalıştıran Domenec Torrent sezon sonunda görevinden alınmıştı.
İspanyol hoca daha önce Barcelona, Manchester City ve Bayern Münih'da Pep Guardiola'nın ekibinde bulunmuştu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor