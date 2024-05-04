Aston Villa Nicolo Zaniolo hakkındaki son kararını verdi! İtalyanlar açıkladı Galatasaray...

Listeler belli oldu Galatasaray'da seçim yarışı başladı! İşte Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un listeleri

Listeler belli oldu Galatasaray'da seçim yarışı başladı! İşte Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un listeleri

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinde Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun gelecek sezonki akıbeti merak ediliyordu. Villa'nın, İtalyan golcünün satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı merak edilirken, İtalyan basını son gelişmeyi açıkladı.

Galatasaray'ın gelecek sezon transfer planlamasında, Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo'nun akıbeti kilit rol oynayacak. Tuttomarceto'da yer alan habere göre Aston Villa, Zaniolo hakkındaki son kararını veri.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Habere göre; Zaniolo, Temmuz ayında Türkiye'ye dönecek ve Aston Villa satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Öte yandan Football Italia'nın haberine göre Aston Villa; Zaniolo'nun yerine alacağı ismi de belirledi. İngiliz ekibi Zaniolo'dan oluşacak boşluğu Matias Soulé ile dolduracak.