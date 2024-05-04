Listeler belli oldu Galatasaray'da seçim yarışı başladı! İşte Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un listeleri

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, 25 Mayıs'ta seçime gidecek. Sarı kırmızılı kulübün başkan adayları yönetim kurulu listelerini dün divan başkanlığına teslim etti. İşte iki aday Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un yönetim kurulu listeleri.

Galatasaray Kulübü 25 Mayıs'ta 2 adaylı Olağan Seçimli Genel Kurul’a gidiyor. Hali hazırda Galatasaray Başkanı olan Dursun Özbek'in rakibi Prof. Dr. Süheyl Batum oldu. İki aday önceki gün seçim listelerini teslim etti.

Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, çok adaylı bir seçimin kendisini memnun ettiğini, başkanlık seçiminin şampiyonluk yarışı veren erkek ve kadın futbol takımlarını etkilememesi için özel çaba sarf ettiklerini belirtti.

ERDEN TİMUR'LA YOLA DEVAM EDECEK Mİ?

Merak edilen Erden Timur konusuna da değinen Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Sportif A.Ş. seçimden sonraki bir karar. Sürecin netleşmesi ancak seçimden sonra olur. Erden Timur bir Galatasaray sevdalısı. Seçimden sonra Galatasaray’a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz”

"DURSUN ÖZBEK HiÇBiR TAAHHÜDÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEDİ"

Bir diğer başkan adayı olan Süheyl Batum Alp Yalman ve Ünal Aysal’ın da kendisini desteklediğini söyledi. 'Neden başkan adayı olduğu' konusuna açıklık getiren Batum şu ifadeleri kullandı:

“Kemerburgaz, Colombus, pilot takım ve spor salonu projeleri, arsa gayrimenkul fonu kurulması, dijital vaatler, e-spor, Mecidiyeköy’ün inşası ve teslimi dahil hiçbir taahhüt zamanında, tam ve gereği gibi yerine getirilmedi. Çok önemli ikinci husus; Florya projesi. Bu projenin gelir projeksiyonu Sayın Başkan’ın üyelere verdiği rakamların 2 katından fazladır. Sayın Dursun Özbek daha önce Riva’yı Galatasaray’ı büyük bir zarara uğratarak Galatasaray’ın geleceğini karartmıştır. Riva’da yaptığını burada yapmasına asla izin vermeyeceğiz ve G.Saray’ın geleceği için adayız.”

SÜHEYL BATUM'UN LİSTESİ

YÖNETiM (ASiL):

Aytuğ Sakallıoğlu

Ayşen Sarıkan Tanırcan

Aslı Makaracı Başak

Mete İkiz

Suat Sarı

Çetin Soysal

Mustafa Barış Yaşaroğlu

Murat Karaman

Rezap Epözdemir

YÖNETiM (YEDEK):

Metin Karakaya

Cem Topuz

Hikmet Sibel Akyelken

Mehmet Şişmanoğlu

Hikmet Ozan Öğüt

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

YÖNETiM (ASiL):

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Bora İsmail Bahçetepe

Sedat Artukoğlu

Eray Yazgan

Can Natan

Mehmet Saruhan Cibara

Ali Yüce

İbrahim Hatipoğlu

Fatih Demircan

YÖNETiM (YEDEK):

Ozan Bingöl Yurtsever

Timur Kuban

Emir Aral

Tanur Lara Yılmaz

Ece Bora