Listeler belli oldu Galatasaray'da seçim yarışı başladı! İşte Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un listeleri
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Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, 25 Mayıs'ta seçime gidecek. Sarı kırmızılı kulübün başkan adayları yönetim kurulu listelerini dün divan başkanlığına teslim etti. İşte iki aday Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un yönetim kurulu listeleri.
Galatasaray Kulübü 25 Mayıs'ta 2 adaylı Olağan Seçimli Genel Kurul’a gidiyor. Hali hazırda Galatasaray Başkanı olan Dursun Özbek'in rakibi Prof. Dr. Süheyl Batum oldu. İki aday önceki gün seçim listelerini teslim etti.
Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, çok adaylı bir seçimin kendisini memnun ettiğini, başkanlık seçiminin şampiyonluk yarışı veren erkek ve kadın futbol takımlarını etkilememesi için özel çaba sarf ettiklerini belirtti.
ERDEN TİMUR'LA YOLA DEVAM EDECEK Mİ?
Merak edilen Erden Timur konusuna da değinen Özbek şu ifadeleri kullandı:
"Sportif A.Ş. seçimden sonraki bir karar. Sürecin netleşmesi ancak seçimden sonra olur. Erden Timur bir Galatasaray sevdalısı. Seçimden sonra Galatasaray’a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz”
"DURSUN ÖZBEK HiÇBiR TAAHHÜDÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEDİ"
Bir diğer başkan adayı olan Süheyl Batum Alp Yalman ve Ünal Aysal’ın da kendisini desteklediğini söyledi. 'Neden başkan adayı olduğu' konusuna açıklık getiren Batum şu ifadeleri kullandı:
“Kemerburgaz, Colombus, pilot takım ve spor salonu projeleri, arsa gayrimenkul fonu kurulması, dijital vaatler, e-spor, Mecidiyeköy’ün inşası ve teslimi dahil hiçbir taahhüt zamanında, tam ve gereği gibi yerine getirilmedi. Çok önemli ikinci husus; Florya projesi. Bu projenin gelir projeksiyonu Sayın Başkan’ın üyelere verdiği rakamların 2 katından fazladır. Sayın Dursun Özbek daha önce Riva’yı Galatasaray’ı büyük bir zarara uğratarak Galatasaray’ın geleceğini karartmıştır. Riva’da yaptığını burada yapmasına asla izin vermeyeceğiz ve G.Saray’ın geleceği için adayız.”
SÜHEYL BATUM'UN LİSTESİ
YÖNETiM (ASiL):
Aytuğ Sakallıoğlu
Ayşen Sarıkan Tanırcan
Aslı Makaracı Başak
Mete İkiz
Suat Sarı
Çetin Soysal
Mustafa Barış Yaşaroğlu
Murat Karaman
Rezap Epözdemir
YÖNETiM (YEDEK):
Metin Karakaya
Cem Topuz
Hikmet Sibel Akyelken
Mehmet Şişmanoğlu
Hikmet Ozan Öğüt
DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
YÖNETiM (ASiL):
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
Bora İsmail Bahçetepe
Sedat Artukoğlu
Eray Yazgan
Can Natan
Mehmet Saruhan Cibara
Ali Yüce
İbrahim Hatipoğlu
Fatih Demircan
YÖNETiM (YEDEK):
Ozan Bingöl Yurtsever
Timur Kuban
Emir Aral
Tanur Lara Yılmaz
Ece Bora