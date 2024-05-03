Galatasaray'da Ünal Aysal sürprizi! Süheyl Batum seçimi kazanırsa göreve başlayacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 3 Mayıs 2024 18:45 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 18:46 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Süheyl Batum, yönetim kurulu listesini teslim etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Batum, Ünay Aysal'ın geri döneceğini duyurdu.