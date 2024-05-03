Galatasaray'da Ünal Aysal sürprizi! Süheyl Batum seçimi kazanırsa göreve başlayacak
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Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Süheyl Batum, yönetim kurulu listesini teslim etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Batum, Ünay Aysal'ın geri döneceğini duyurdu.
Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Süheyl Batum, yönetim kurulu listesini teslim etti.
Batum'un asil ve yedek listesinde yer alan isimler şu şekilde:
"Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Murat Karaman, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Sibel Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt"
ÜNAY AYSAL GERİ DÖNÜYOR
Süheyl Batum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Alp Yalman disiplin kurulu başkanı olarak listemizde yer almıştır. Ünal Aysal da seçimi kazandığımız takdirde Sportif A.Ş'.nin başında bizle yola devam edecektir." ifadelerini kullandı.