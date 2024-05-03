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Efsane geri dönüyor! Alex de Souza, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

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Efsane geri dönüyor! Alex de Souza, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

Spor Haberleri

Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden Alex de Souza, yıllar sonra Türkiye'ye teknik direktör olarak dönüyor. İşte efsane oyuncunun yeni adresi...

Yeni sezonda Sergen Yalçın ile devam etmeyi düşünmeyen Antalyaspor, efsane futbolcu Alex de Souza ile görüşüyor.

Ajansspor'un haberine göre; Akdeniz ekibi, Brezilyalı antrenörle prensip anlaşmasına vardı.

Efsane geri dönüyor! Alex de Souza, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı - 1. Resim

ANTALYASPOR, ALEX İLE ANLAŞTI

2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı.

Burada 19 karşılaşmaya çıkan Alex, maç başı 2.11 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz oyuncularından olan Alex de Souza, Antalyaspor'un başına geçmesi halinde ilk defa Türkiye'de teknik direktörlük yapmış olacak.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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