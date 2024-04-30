Arda Güler herkesin merak ettiği soruya cevap verdi! Ali Koç...

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılış süreciyle ilgili konuştu. Arda, 'Ali Koç 'a kırgınlığın var mı?' sorusuna da cevap verdi.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan Arda Güler, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kafa Sports'a konuşan Arda Güler hakkındaki iddialara da cevap verdi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer süreciyle ilgili de konuşan Arda, "Ali Koç'a kırgınlığın var mı?' sorusuna da cevap verdi.

"ALİ KOÇ'A KIRGINLIĞIM YOK"

"Ben sadece futbola odaklıyım. Karar vermem için aslında çok uzun bir zaman yoktu. Real Madrid ismini duyduğumuz an zaten karar ve onların anlattığı planla beraber, kararım Real Madrid'e gitmekti." diyen Arda Güler, "Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim ama ben Fenerbahçeli bir Türk gencinin Avrupa'da özellikle de Real Madrid'in neler yapabileceğini göstermek istedim. İnşallah da göstermeye devam edeceğim." dedi.

Fenerbahçe'den ayrılık süreciyle ilgili de konuşan Arda, "17,5 milyon euro serbest kalma bedelim vardı. 17,5 milyon euro'yu ödeyen bir takım beni direkt alabiliyordu ama ben ve ailem 'Fenerbahçe daha fazla para kazansın' diye son ana kadar Real Madrid'de görüşmelere devam ettik. 'Kulübe daha fazla para verin' diye... Kulübün en fazla kazanabileceği senaryo oldu." ifadelerini kullandı

Arda Güler, "Ali Koç'a karşı bir kırgınlığım yok. İlk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığım dönemde de sürekli konuşuyorduk. Başkan, annemin birkaç sene önce olduğu bir ameliyatta bize çok yardımcı oldu. O yüzden Ali Koç, bizim ailemiz için özel bir isimdir" diye konuştu.