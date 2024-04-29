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Ancelotti "Kalacak" dese de talipler kapıda bekliyor! Arda Güler'e Premier Lig kancası! 50 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

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Ancelotti &quot;Kalacak&quot; dese de talipler kapıda bekliyor! Arda Güler&#039;e Premier Lig kancası! 50 milyon Euro&#039;yu gözden çıkardılar

Spor Haberleri

İspanya'da gündem Arda Güler. Real Madrid'e, Real Sociedad deplasmanında 3 puanı getiren golü atan isim olan Arda Güler için, Teknik Direktör Carlo Ancelotti "Gelecek sezon takımda kalacak" ifadelerini kullansa da, Premier Lig'den talip çıktı hem de 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Real Sociedad karşında sergilediği performans ve attığı golle bir kez daha İspanya'da manşetleri süsleyen Arda Güler hakkında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti bir transfer açıklaması yapmış ve "Arda gelecek sezonda da bizimle" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak 19 yaşındaki genç yıldız için her gün yeni bir talip eflatun-beyazlıların kapısını çalıyor.

Ancelotti

50 MİLYON EURO'YA KAPI ÇALINDI

İspanyol basının haberine göre Sevilla, Real Betis, Bayer Leverkusen'in ardından Arda Güler için bu kez de Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Real Madrid'e teklif sunacak. United'ın  50 milyon Euro'ya kadar bonservis ücreti ödemeye hazır olduğu iddia ediliyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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