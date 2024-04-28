Barcelona kafasını duvarlara vuruyor! Arda Güler'i gören Xavi depresyona girdi "Bu çocuk var ya bu çocuk..."

Real Madrid'i Real Sociedad karşısında zafere taşıyan isim olan Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor. Sezon başında Real Madrid'le Arda Güler için transfer savaşına giren Barcelona ise kafasını duvarlara vuruyor.

La Liga'da 29.hafta mücadelesinde Real Sociedad'ın konuğu olan Real Madrid, karşılaşmadan 1-0 galip ayrılırken, eflatun-beyazlıların tek golü ise Arda Güler'den geldi. 19 yaşındaki genç yıldızın karşılaşmadaki performansı da göz doldurdu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile kulüp başkanı Florentino Perez'in de beğenisini kazanan Güler sadece kendi kulübünü etkilemedi.

Defensa Central'in haberine göre; sezon başında Real Madrid'le Arda Güler için transfer savaşına giren Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez de Güler'in performansından çok etkilendi.

Haberde yer alan iddiaya göre Xavi "Bu çocuk bir dahi! Ne yazık ki şu anda yanımızda değil" dedi.