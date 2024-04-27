Real Sociedad maçında yıldızlaşan Arda Güler'e Ancelotti'den sert uyardı! Golünü attı, performansıyla göz doldurdu ama...

Sezon başında transfer olduğu Real Madrid'le, ilk kez ilk 11'de kendisine yer bulan Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasının yıldızıydı. Attığı gol ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güler, maçın oyuncusu da seçildi. Ancak Güler karşılaşma sonunda Teknik Direktör Ancelotti'den sert bir uyarı aldı. Bakın neden.

La Liga'da 33.hafta karşılaşmasında Real Madrid, Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti. 3 puanı getiren gol, Real Madrid kariyerinde ilk kez ilk 11'de forma giyen Arda Güler'den gelirken, 19'luk yıldız maçın oyuncusu da seçildi.

Maçtaki performansıyla Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de takdirini kazanan Güler, İspanya'da manşetlerdeydi. Perez, Güler'in attığı gol için "Attığı gol kolay değil, çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

MAÇ SONRASI SERT UYARI

Tüm bunlara rağmen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Güler'e bir uyardı geldi. Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre Ancelotti; hakeme itiraz ettiği pozisyon için milli oyuncuya "Bir daha itiraz etme. Bunu yapma. Henüz daha çok gençsin, bu yüzden sarı kart görme. Atılabilirsin." dedi.

Öte yandan Ancelotti, maç sonu düzenlediği basın toplantısında Güler'in ayrılık iddiaları hakkında konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı Güler'in Madrid'de kalacağının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak. Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti. Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi! Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır."