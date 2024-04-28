İspanya'da yer gök Arda Güler! "Dakikalara ihtiyacı yok saniyeler yeter" Real Madrid'le ikinci golü sonrası...

Real Madrid Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin ilk kez, ilk 11'de forma şansı verdiği Real Sociedad karşılaşması sonrası Arda Güler, İspanya'da manşetlerden düşmüyor.

Real Madrid formasıyla ilk kez, ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, Real Sociedad karşısında eflatun-beyazlılara 3 puanı getiren golü attı ve performansıyla da göz doldurdu. Güler o günden bu yana manşetlerden düşmüyor.

AS Gazetesi Güler için "Arda Güler'in ligde 11'de başladığı ilk maçta attığı gol, Madrid'i şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Real Madrid, Real Sociedad'ı gol yemeden mağlup etti. Arda Güler, Real Madrid'in bir elması transfer ettiğini bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullanırken, Marca ise "Arda Güler, ligdeki ilk maçında prestijli bir rakibe karşı iyi bir iz bıraktı. Kalitesiyle harika bir performans sergileyen Arda Güler güzel bir maç çıkardı. Savunmada çok kararlı ve kalitesini sergiliyor." sözlerini kullandı.

Mundo Deportivo ise Güler'i, Mesut Özil'e benzetti ve şu ifadelere yer verdi:

"Arda Güler hem futbol hem de kültürel anlamda bize Mesut Özil’i hatırlatıyor. Arda Güler'in attığı gol, aklı Bayern Münih maçında olan Real Madrid için en güzel haber oldu."

"DAKİKALARA GEREK YOK SADECE SANİYELER"

Relevo ise Arda Güler'in az süre almasına vurgu yaptı. "Real Madrid’in yeni yıldızının dakikalara ihtiyacı yok, sadece saniyeler" diyen Relevo'da haberin devamında şu metin yer aldı:

"Her şey yolunda gitti. Arda Güler'in günüydü. San Sebastian'da parladı ve bu fırsatı iyi değerlendirdi. Real Madrid'in yeni yıldızının dakikalara ihtiyacı yok, sadece saniyeler. Kulüpte Arda Güler'le coşku yaşanıyor. Sakatlıklar ve az süre alması nedeniyle kötü bir başlangıçtan sonra kalitesinden asla şüphe etmediler. Arda Güler'in hala önemli bir rol oynayacağı ve umut verici bir sezon sonu var."