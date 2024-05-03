Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi Türkiye gazetesi yazarının yazısıyla eleştirdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugünkü basın toplantısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'ın ‘Ben Mehmet Büyükekşi (!)’ başlıklı yazısıyla eleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Genel Kurul süreciyle ilgili Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde basın toplantısı düzenledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili eleştiride bulunan Başkan Koç, “Durup dururken imza süreci başlamadı. Olağanüstü bir kişiyle muhatap olduğumuzu, milyonların bütün haftalarını etkilediği futbol sektörünün garip bir insanın elinde olduğunu anlatmaya çalışacağım. En sert cevabı vermek zorundayım. 18 Temmuz tarihi ortada yokken imza süreci başladı. Zaman kazanmak için 18 Temmuz tarihi verildi. Bazı kulüpler yanlarına çekilerek, ben aday olmayacağım Avrupa Şampiyonası’na gideyim dediği için bazı kulüpler samimi olduğu için pozisyonlarında değişiklik oldu. Kaotik bir futbol ortamı yaşıyoruz. Krizleri yönetemedi, yalpalaya yalpalaya gereken idareyi gösteremedi. Bugün Türk futbolunda genel güven problemi var. En güvenilmez kurum, Türkiye Futbol Federasyonu. Hakemlik müessesesi yerle bir edildi. Hakemlik yaz boz tahtasına döndü. 21 ayda hakemlik müessesesinde ne kadar çok uygulamalar denenip vazgeçildi. Kişilere ve kurumlara göre özel statülere gidildi. Beşiktaş polemiğinde son derece kindar biri. Galatasaray ile aralarında garip bir ilişkileri var. Ahmet İbanoğlu’na şahsıma dava açmasına izin verdi” diye konuştu.

&LDQUO;KESİNLİKLE ADAY OLMAYACAĞIM DEDİ, ŞİMDİ BAKACAĞIZ DİYOR'

TFF Başkanı Büyükekşi yönetiminde liyakatsız atamalar yapıldığını aktaran Başkan Koç, “Hakem olayı, o gece federasyondaydık, devre arasında MHK’yı değiştireceğini, hakemlerin yüzde 40’ını değiştireceğini anlattı. Yumruk olayı oldu başkan 180 derece değişti. Bahis iddiaları diz boyu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçında etki altında kaldı. Raporlar değiştirildi. Bizim futbolculara 4’er 5’er maç ceza verecekti. Kulüpler arasına nifak tohumları ekti. Koltuğa tutunmak için kulüplerin arasına nifak tohumları ekildi. Liyakatsız atamalar yapıldı. Esas sıkıntı şu; doğruları söylemek gerçekleri çarptırtmak. Kolayca yalan söyleyebilen bir insandan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

'BÜYÜKEKŞİ GERÇEKLERİ ÇARPTIRIYOR'

Başkan Koç, Büyükekşi ile yaptığı görüşmelerde farklı söylemler içinde olduğunu belirterek, “1 Mart’ta Merkez Hakem Kurulu toplantısı yapıldı, kendisine sordum 'böyle bir toplantı yapılmadı ben de katılmadım' dedi. Külliyen yalan. '18 Temmuz’u bekleyelim' diyenler 'kulüpler bize söz verdi' dediler. Önce 'aday olmayacağım ama beni rencide etmeyin' dedi, biz de 'diyalog yapalım ama imzayı devam ettirelim' dedik. Bu kadar önemli konuda bir tarafa böyle deyip diğer tarafa böyle demek, gerçekleri çarptırıyor. 'Kesinlikle aday olmayacağım' dedi. Şimdi 'bakacağız' diyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GAZETESİ'NİN YAZISIYLA BÜYÜKEKŞİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Hem Başkan hem de MHK Başkanı olarak hareket etmeyi tercih etti. Niyeti, çok sıkıntılı olan müesseseyi daha da sıkıntılı hale getirdi. Hakemlik az boz tahtasına döndü. Ne demek istediğimde şu yazıyı önünüze getireceğim; Sayın Ömer Faruk Ünal'ın 29 Mart 2024 tarihinde Türkiye gazetesinde yazdığı 'Ben Mehmet Büyükekşi (!)' yazısı... Bu yazıyı okursanız 21 ayda hakemlik müessesesinde ne kadar çok yeni sistemler, formatların denenip vazgeçildiği orada yazıyor.

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