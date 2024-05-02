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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş şampiyonluk sözleri: "Biz sahanın dışına çıkmadık"

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek&#039;ten flaş şampiyonluk sözleri: &quot;Biz sahanın dışına çıkmadık&quot;

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği organizasyonda açıklamalarda. Özbek hem başkanlık seçimi hem de Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu. İşte Özbek'in o açıklamaları.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından düzenlenen 'Galatasaray'da Yılın Sporcusu' ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül törenine katılan isimlerden biri de Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ti. 

Törende açıklamalar yapan Özbek 25 Mayıs tarihindeki seçim hakkında konuştu. "Yaklaşık 2 senedir yönetim kuruluyuz. 25 Mayıs'ta seçimimiz var. Yeni bir yönetim iş başında olacak. Bugüne kadar da oyuncularımızın, formayı terletenlerin önünü açmak için her şeyi yaptık. Performanslarıyla bizleri mutlu ettiler. Bizler de hayatlarını kolaylaştırmak, gerekeni yapmak durumundaydık ve yaptık. Amatör şubelerimiz de var. Bu yönetim, mümkün olan en yüksek seviyede gayret göstermiştir. Bu gayretlerin üzerinde de, fevkinde de başarılar elde ettik. Büyük bir teşekkür de amatör sporcuların emeklerine de ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş şampiyonluk sözleri:

"SAHANIN DIŞINA ÇIKMADIK"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Özbek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 1 ay var. Bazı gruplarda, bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla, mücadeleyi kavgayı saha dışına çıkarmamak üzere, hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir."

 

Düzenleyen:  - Spor
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