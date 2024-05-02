Erden Timur, Dursun Özbek'in listesinde olacak mı? Son kararı verdi! Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi ortalık karıştı

Düzenleyen: Songül Soysal 2 Mayıs 2024 12:37 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 12:37 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray’da olağan seçim öncesi sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Süheyl Batum'un, Dursun Özbek'in rakibi olacağının iddia edilmesinin ardından bu kez Erden Timur gelişmesi yaşanıyor. Erden Timur'un son kararını verdiği ve bunu yakın çevresine açıkladığı bildirildi.