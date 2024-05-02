Erden Timur, Dursun Özbek'in listesinde olacak mı? Son kararı verdi! Galatasaray'da başkanlık seçimi öncesi ortalık karıştı
Spor Haberleri
Galatasaray’da olağan seçim öncesi sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Süheyl Batum'un, Dursun Özbek'in rakibi olacağının iddia edilmesinin ardından bu kez Erden Timur gelişmesi yaşanıyor. Erden Timur'un son kararını verdiği ve bunu yakın çevresine açıkladığı bildirildi.
Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Prof.Dr. Süheyl Batum’un güçlü bir liste ile yarışa gireceği iddia edilmişti.
Bir yandan da gözler Dursun Özbek ve Erden Timur'da. Günlerdir Timur'un, Özbek'in listesinde yer alıp almayacağı merak edilirken, bugün ortaya flaş bir iddia atıldı. İddiaya göre Timur son kararını yakın çevresine açıkladı.
ÖZBEK'İN LİSTESİNDE OLACAK MI?
Milliyet'în haberine göre; Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yakın çevresine bırakacağı mesajını verdi. Erden Timur vazgeçip devam ederse, Sportif’te mi yoksa yönetimde mi olacağı merak ediliyor.