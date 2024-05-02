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Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'ten flaş Mauro Icardi iddiası: "Formayı taşıyamayacak insanlar..."

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Galatasaray&#039;ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis&#039;ten flaş Mauro Icardi iddiası: &quot;Formayı taşıyamayacak insanlar...&quot;

Spor Haberleri

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle efsaneleşen, şimdilerde Japonya'da forma giyen Bafetimbi Gomis Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gomis'in Mauro Icardi hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk gören Bafetimbi Gomis, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdilerde Japonya'da . Kawasaki forması giyen 38 yaşındaki golcü, Zack Nani'nin podcastinde Galatasaray kariyerine dair açıklamalarda bulundu. 

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'ten flaş Mauro Icardi iddiası:

Gomis'in Mauro Icardi hakkında sözleri dikkat çekti. Icardi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray’da Mauro Icardi ile çok çok iyi bir ilişkimiz vardı. Icardi takıma ilk katıldığında benim takım içinde zaten bir "Ağabey" rolüm vardı. Az süre alıp, Galatasaray’ın ihtiyacı olduğu anlarda skor katkısı sağlamam bekleniyordu. Bu beklentinin yan ısıra Mauro Icardi’nin kendini iyi hissetmesi için ona destek olmam da gerekiyordu. Günümüz modern futbolunda birinci golcü olmak önemli, ben daha önce Galatasaray’da bu rolde görev aldım, ancak artık benim yaşımda bir oyuncu olduğunuzda ve eski gücünüze sahip olmadığınızda, saha dışında "Ağabey" görevini yerine getirip Icardi gibi birinci golcülere daha iyi olmaları için her şekilde yardımcı olmanız gerekiyor. Gençlere yol göstermek, Icardi gibi yıldızlara yardımcı olmak... Ya da top atmayan, grup içinde sorun çıkaran isimlerle gidip konuşmanız gerekiyor. Bir noktada takım ve antrenör arasında bir köprü rolünüz oluyor."

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'ten flaş Mauro Icardi iddiası:

"Icardi’nin PSG’de göremediği sevgiyi hissetmeye ihtiyacı vardı. Türkler de koca yürekli, duygusal insanlar oldukları için Icardi’ye hak ettiği sevgiyi verdiler. Icardi de haliyle bugün büyük fark oluşturuyor, nihayetinde Icardi gibi bir oyuncuya gol atmayı da öğretecek değilim."

"FORMAYI TAŞIYAMAYACAK İNSANLAR VARDI"

Takıma ikinci kez geldiğinde sarı-kırmızılı formayı taşıyamayacak isimlerin kadroda olduğunu belirten Fransız futbolcu, “Sonraki sezon yeni bir projeye geçildi ve şampiyonluk geldi” ifadesini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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