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Galatasaray'da Ünal Aysal sürprizi! Başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek'e rakip çıktı

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Galatasaray&#039;da Ünal Aysal sürprizi! Başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek&#039;e rakip çıktı

Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da, 26 Mayıs tarihinde bir de başkanlık seçimi yapılacak. Hali hazırda başkan olan Dursun Özbek, yeniden aday olacağını duyurmuştu. Listelerin verilmesine 24 saat kala sarı-kırmızılılarda bir sürpriz yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da olağan seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda sportif ve mali anlamda yaşanan olumlu tabloya rağmen, listelerin verilmesine 24 saat kala Dursun Özbek'e rakip çıktı. 

Galatasaray'da Ünal Aysal sürprizi! Başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek'e rakip çıktı - 1. Resim

Sarı-kırmızılılarda Özbek'e muhalif kesim adaylık için Prof. Dr. Süheyl Batum’u ikna etti. Batum'un listesinde Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de yer aldığı, Abdurrahim Albayrak’ın da ikna edilmeye çalışıldığı öğrenilirken, Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın da Batum'a destek verdiği ortaya çıktı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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